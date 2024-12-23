羅啟豪舉行聖誕迷你市集　粉絲「癲價」搶奪紀念「汗衣」

羅啟豪的歌迷會「豪吧」為了延續去年年尾的《與羅啟豪之冬日約會音樂會》，特別於赤柱美利樓舉辦一共七日的《羅啟豪冬日約會迷你市集》，揭幕以來大受歡迎，為答謝大家支持，啟豪特別親臨市集，與豪殼（歌迷暱稱）及遊客親密互動，不但簽名合照有求必應，更親自主持攤位遊戲，得知豪殼以超過原價幾十倍的「癲價」去競投自己的二手衫，大感驚喜與詫異！

啟豪親臨聖誕市集與眾同樂。（大會提供）

這天啟豪特別客串遊戲大使，坐鎮攤位親手調亂相片與眾同樂，看到自己各款靚相，啟豪笑言：「到現在還是很不習慣自己的chok樣，這些相片都是歌迷精心挑選，象徵不同階段的自己。」來到「開心」的攤位，啟豪又跟隨義工的示範，將紙張摺成心形圖案，並寫上希望新一年推出更多新歌的願望。

羅啟豪親自主持攤位遊戲，考大家記憶力。（大會提供）

入行前，啟豪的體重高峰超逾一百六十磅，但奇怪的是，啟豪所捐出的義賣二手衫褲尺碼偏細，他微笑解釋：「以前我比較瘦削，那時候也流行窄身衣服，甚至小時候的我本來也是瘦瘦的，說起來有點搞笑，我有一個堂妹，她是胖胖的，所有親友都覺得她很可愛，可能有少少妒忌心態，我暗地誓要比她更胖，加上我很愛吃，不費吹灰之力便完成任務，現在入行當然要比較注重身形了。」最近啟豪更積極健身操fit自己，務求以最佳狀態出席頒獎禮及澳門回歸演出。

啟豪拿出接近一百件衣服作二手衫義賣，豪殼替他分門別類，較有紀念價值的衣服會選作慈善拍賣，譬如有一件軍綠色T恤，便成為大家力求爭奪的焦點，啟豪說：「這件衣服看似平平無奇，特別之處在於，去年我穿上這件衣服在維港跟黃色巨型橡皮鴨（由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作）合照，平時我的po只有幾百個like，但這個po竟然有超過一萬個like，令我非常驚喜！」拍照當日天氣炎熱，啟豪這件名副其實的「汗衣」成為極具收藏價值的珍品，豪殼以超過衣服原價幾十倍的「癲價」搶奪，令啟豪難以置信：「我本來不希望歌迷花費太多金錢，但這次二手衫拍賣，籌得善款會捐到服務癌症兒童及其家人的『生命小戰士會』，做善事自然值得鼓勵了！」市集開放日子為即日起至12月26 號。