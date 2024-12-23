索腿天后陳敏之赴日滑雪　8歲囝囝雷子樂暴風長高完美遺傳長腿

「索腿天后」陳敏之與圈外老公雷偉信（William），2016年誕下囝囝雷子樂，因為出世當日正正是冬至，子樂又有「雷冬至」的乳名。臨近聖誕舉家到日本滑雪，更驚覺8歲的子樂暴風長高。



下月將46歲的陳敏之仍KEEP得相當好。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之不時與囝囝雷子樂親子出遊。（IG：@sharonchanmanchi）

現年45歲的陳敏之，自誕下囝囝後對子樂的大小事都親自跟到足，上幼稚園後幾近每日親自送返學風雨不改，前年囝囝由星二代名幼轉到國際學校做Chantel姚焯菲學弟﹗

陳敏之囝囝雷子樂由星二代名幼轉到國際學校做Chantel姚焯菲學弟﹗（IG：@sharonchanmanchi）

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轉眼來到12月又是愛子生日，陳敏之舉家到日本旅行滑雪開心留言：「𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚 𝒕𝒐 𝒐𝒖𝒓 𝑫𝒆𝒂𝒓 𝑺𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒊 𝑳𝒐𝒌❤️ 今年大家一起滑雪同你慶祝生日🎂 媽咪相信一定會令你非常難忘👍 最緊要身體健！開開心心！繼續做個快樂陽光少男✌️✌️𝑾𝒆 𝑳𝒐𝒗𝒆 𝒀𝒐𝒖😘」照片中見到子樂已長高至媽媽胸口以上，相當高䠷。

陳敏之舉家到日本滑雪，慶祝囝囝雷子樂8歲生日。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之舉家到日本滑雪，慶祝囝囝雷子樂8歲生日。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之舉家到日本滑雪，慶祝囝囝雷子樂8歲生日。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之囝囝雷子樂身形相當修長。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之囝囝雷子樂身形相當修長。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之囝囝雷子樂身形相當修長。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之囝囝雷子樂已達媽媽胸口以上位置。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之囝囝雷子樂已達媽媽胸口以上位置。（IG：@sharonchanmanchi）