Kayan9896被批消費試當真　接電話前同事自爆身份：好多人想佢死

吳家忻（Kayan9896）近日是非不斷，先是自爆與「百億筍盤」男友馬桂烽分手，而她又在《醉酒Don't Call》節目上玩輸遊戲，大懲罰打電話畀舊公司同事問：「你有冇嬲過我離開公司？」對方先問：「咩料呀？」再真誠表示：「冇呀，咁你係我friend吖嘛，咁我覺得，你好咪得囉。」不過節目用後製幫該對象「變聲」，網民只能靠語氣去估電話中人身份，而主持之一的康聰@Zpecial就說，睇到kayan9896致電的對象名字，他覺得相當Respect，這令網民更加好奇！

kayan9896近日是非不斷。（IG@kayan9896）

康聰對kayan9896的致電對象表示Respect！（YouTube@warnermusichk）

由於Kayan當初是拍攝試當真短片而成名，眾人都推測她到底打給試當真哪位前同事，例如三位老闆游學修、許賢或蘇致豪，更有人估是她的前男友林家熙Locker等，惟試當真卻發聲明割蓆說：「謝謝大家的關心和查問，我們公司台前幕後並無收過節目電話。」事件爆發羅生門，眾人即質疑Kayan是否講大話、消費前東家試當真等等，她立即成為眾矢之的。

kayan當日是拍攝試當真短片而成名，所以當她致電「前公司其中一個人」，大家都聯想到試當真。（YouTube@試當真）

試當真發聲明澄清，台前幕後冇任何一位收過節目電話，因而爆發羅生門事件，有人誤會kayan9896講大話。（Threads@trialanderror924）

而由於事關重大，當事人今日（23日）下午終於「認頭」，原來是音樂人Tiab。他貼出11月21日晚上的通話紀錄，留言：「唔洗估啦 電話個個其實係我 @kayan9896 忙緊台北開個人演唱會 冇乜留意新聞 冇諗過咁真誠嘅對答都滿城風兩」言語間他更疑寸爆試當真的割席聲明說：「咁大班人恰個女仔 唔好再帶風向啦好無聊 睇黎好多人想佢死 但我就撐佢 吹咩？我諗大家都好多疑問 點解係我 忙完整理一下資訊再同大家長話短說」

kayan在節目飲酒後，致電「前公司其中一個人」。（YouTube@warnermusichk）

kayan9896問對方：「你有冇嬲過我離開公司？」（YouTube@warnermusichk）

其實片段中Kayan9896一直都冇講過前公司是試當真，只不斷說「前公司」，之後Tiab就再解釋與Kayan的合作關係，指與對方認識是經她入行的第一個經理人介紹，後來經理人帶Kayan試音，Tiab覺得對方聲線很好，就果斷決定用另一間音樂公司New age tone與對方簽約，「而當其時佢份合約係co-management三方一齊簽 因為影視方面的而且確唔係我強項 咁理所當然就交返俾相關人士處理 而我就專注集中喺佢嘅音樂路上幫佢設計發展。」

音樂人Tiab難忍kayan被欺負，終於出聲承認自己是當日kayan9896致電對象。（IG@kayan9896）

Tiab貼出通話紀錄，為kayan平反「消費試當真」之說，更譴責：「咁大班人恰個女仔！」（IG@tiab97s）

Tiab說Kayan9896第一年出道的四首派台歌《Be Around》、《Not Too Close》、《Hell No》、《Think I'm In Love》都由他作曲填詞，包辦A&R，成績很好，亦為她帶來新人銅獎，算是超額完成，Tiab在節目上的電話說：「咁你係我frd嘛，咁我覺得，你好咪得囉。」他認為：「kayan喺節目打俾前公司同事嗰個就係我本人我完全當之無愧 我亦都覺得我有份量去講當時嘅說話 相信好多人都唔知一個藝人可以有好多唔同方式嘅合作 而今次一個小小嘅酒後真情剖白令到大家有咁多誤會 所以我先想企出嚟同大家撇清謠言」

Tiab詳述與kayan9896的相識經過。（IG@tiab97s）

Tiab再交代自己的背景，他指自己本身有間公司Make in future，旗下有平面模特、演員以及歌手，公司入面有形形色色有潛質藝人，而自己的態度開放，他說：「當佢哋被其他大公司欣賞時 我哋公司都會採用co- management嘅方式去合作 始終我哋細公司比起大公司能夠為佢哋付出嘅資源更少 而我都會想旗下嘅Artist喺佢哋擅長嘅領域有更好嘅發展。」