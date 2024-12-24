37歲TVB當紅花旦當街與妙齡少女爭執　推對方落地片段流出引熱議

現年37歲的無綫花旦高海寧，近年憑着內地劇《三十而已》，以及去年底的TVB台慶劇《新聞女王》，贏得獎項和人氣，攀上事業高峰。但她未有因此自滿，其後參加了內地綜藝節目《無限超越班2》，以及到北京進修演技，認真投入的態度獲得內地觀眾認可，加上靚女、身材出眾又友善，成功圈粉，而且工作不斷。但近日網上竟流傳一段高海寧疑在街上與人發生爭執，並將對方推到在地的片段，究竟發生何事呢？

高海寧憑《新聞女王》贏得獎項和人氣，攀上事業高峰。（IG@sammkoling）

到北京進修演技。（IG@sammkoling）

《新聞女王》高海寧盛裝出席，領「最佳亞洲製作電視節目/ 劇集女配角」金獎。（IG@sammkoling）

高海寧身材出眾。（IG@sammkoling）

高海寧向來予人友善親切的感覺，但近日在網上竟流傳一段片段，片中高海寧與一位妙齡少女在街上發生激烈爭執，吸引勁多人圍觀。兩人最初先是爭論，期間妙齡少女不斷拉扯高海寧，後來高海寧用力一手將對方推倒地上，後者倒地大聲尖叫，場面令人嘩然！

近日有段高海寧與妙齡少女當街爭執片流出。（小紅書截圖）

兩人先口角，繼而出手。（小紅書截圖）

高海寧還一手將對方推落地。（小紅書截圖）

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但有網民細心一看，其實高海寧只是在拍攝新劇《夫妻的博弈》，而被她推倒的妙齡少女正是TVB上位小花郭柏妍，早前劇集宣傳時，就曾透露郭柏妍今次劇中演一個心計女，還要從高海寧身上橫刀奪愛，相信這是其中一個爭執場口，由於郭柏妍在內地未有太高知名度，才令網民引起誤會，但可見兩人相當入戲，讓人誤以為真，有網民大讚：「演技很不錯，很真實」，也有網民笑言：「4個路人可真像路人。」

《夫妻的博弈》正在拍攝中。（IG圖片）

劇中集合多位女神。（IG@sammkoling）

高海寧劇中與郭柏妍是情敵。（IG@sammkoling）