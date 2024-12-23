東張西望｜王小姐北上睇牙搞足9次都唔掂　只係食魚牙套一咬就碎

《東張西望》今日（23/12）一集報道王小姐北上深圳睇牙，卻遇上疑似無良牙醫。王小姐表示因為在港睇牙醫後，得知要剝牙，卻因為自己想保留牙齒，所以決定北上睇牙醫。不過，疑似由於該診所牙醫手勢不佳，所以前後睇咗9次也還未解決問題。

王小姐北上深圳睇牙，點知睇足9次。（《東張西望》截圖）

睇足9次真係辛苦。（《東張西望》截圖）

節目中，王小姐表示補牙工程涉及杜牙根及套牙冠等事宜，起初總睇了4至5次也解決不到，手術完成後仍覺得牙齒疼痛。第5次再到診所時，遇到負責人，負責人就表示會盡力完成。不過，直到第7次，完成手術後更覺得「痛到不得了，半邊身體直到頭部都痛」。王小姐向負責人尋求解釋，問：「點解會咁痛？」診所方面卻表示：「冇得解決。」舟車勞頓港深兩邊跑浪費時間不特止，王小姐更稱牙痛對生活及精神有影響：「痛到就飯都食唔落。」

北上睇牙，牙醫技術可以分別好大。（《東張西望》截圖）

牙套一咬就碎。（《東張西望》截圖）

香港牙醫表示牙齒有發炎問題。（《東張西望》截圖）

之後，在一次飲食中，王小姐食魚時發現咬到不明物體，吐出後發現原來是其中一隻牙的牙冠爆裂。王小姐也指，前後已補了9次：「無了期杜牙根。」第9次北上時，她碰見了深圳牙科診所負責人並要求退錢，她指對方反稱：「你夠膽喺我個場搞事，我搵公安拉你。」後來《東張西望》帶同王小姐到香港註冊牙醫診所睇牙，牙醫表示有可能是之前診療時，器具不乾淨而將細菌帶入牙根，導致牙根，牙齦位置發炎。由於之前已柱過相當多次牙根，所以最終原先牙齒還是需要剝走。王小姐表示：「我而家乜嘢信心都冇。」

器具不淨，自然出問題。（《東張西望》截圖）

王小姐表示對北上睇牙失去信心。（《東張西望》截圖）