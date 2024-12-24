「巨胸林峯」李創偉跑出　參加《中年3》追夢為：唔想再單靠賣樣

《中年好聲音3》已有不少參賽者「跑出」，其中前晚以郭富城的《狂野之舞》奪得五燈的「巨胸林峯」李創偉就最為突出。《中年好聲音3》之前，因為李創偉已參加過《亞洲電視亞洲星光大道4跳舞吧！》、《阿女又戀嚟》等節目，又曾演出譚嘉儀《喜愛便一起》MV，溫碧霞《只是太愛你》MV中和溫碧霞大膽激吻演出而有名。中年好聲音3｜40歲爆肌李創偉激似沈震軒 曾激吻溫碧霞：搵餐晏

李創偉曾在溫碧霞《只是太愛你》中和溫碧霞大膽激吻演出。（網上圖片）

40歲的李創偉（Catry）又型又大隻。（梁碧玲 攝）

跳舞導師李創偉撞樣沈震軒X李治廷。（截圖）

在ViuTV《阿女又戀嚟》節目中，他更曾透露家中經營賣雞檔，以及大爆自己曾與同性拍拖而得到大量傳媒報道，更驚人的是，早前李創偉更宣布4個月內第二度做爸爸，花生指數急升！中年好聲音3｜「巨胸林峯」五燈晉級 曾與溫碧霞大膽激吻

李創偉參加過不少綜藝節目。（網上圖片）

李創偉教當地人跳舞。（受訪者提供）

第一位出場嘅係Catry李創偉。（廖子妤Instagram圖片）

對當晚的演出，「巨胸林峯」李創偉接受《香港01》訪問時，坦言：「其實每次都好怕睇返自己啲片，有次阿媽坐喺我旁邊撳入去我條連結，跟住聽到自己把聲，我便請佢立即關掉和叫佢自己私底下睇，覺得自己表現合格但可以更好。每次睇返都覺得自己表現可以再做好啲，邊度要改邊度要調整，自己對自己要求比高同較嚴苛。」

參加《中年好聲音3》的李創偉曾替不少歌星排舞和伴舞。（梁碧玲 攝）

《中年好聲音3》李創偉真係勁大隻！（截圖）

肥媽睇到勁開心。（《中年好聲音3》截圖）

他也表示，對於評審的讚賞感到開心和榮幸：「我要在跳舞和唱歌中拿捏平衡，加上在唱歌方面自己是一位素人，現在在唱功方面落緊苦功，搵咗唱歌老師教導和幫忙。多謝肥媽老師鍾意和畀燈，希望睇嘅觀眾們都感到熱血沸騰，這是台上表演者嘅責任，那個反應更是對我這次表演的一個肯定，希望每一次的出場都可以保持著這個氣氛和力氣。」

李創偉個表演真係好睇。（《中年好聲音3》截圖）

對比起以前在綜藝節目演出或拍廣告的經驗，他直言「感覺好唔同」。「每次比賽錄影完都瞓唔着，腦海還是在《中3》台上的情境，評審們和主持人婉婉姐的聲音，觀眾們的歡呼聲。因為《中3》可以追夢成為歌手，正如我當初參選時的初心一樣，以前是一名舞者伴舞很想挑戰和嘗試站到舞台中間成為一晚或一首歌的主角，所以今次經歷和以往的十分不同。」

李創偉個表演真係好睇。（《中年好聲音3》截圖）

娛樂圈有人「賣樣」也有人「賣內涵」，而兩樣都有的更大有人在。早年李創偉因外形而受到歡迎，但大多都忽略了他的內在特質。今次《中3》可說是提供了一個舞台讓他展現自己內在的一面。他說：「係，唔想再單係『賣樣』。我們一般都是用眼去睇先，視覺永遠最快最先，如果我只走『賣樣』路線，我其實可繼續以前模特兒工作，拿起產品對鏡頭笑一笑擺pose。我選擇參加《中年好聲音3》，企得上這個舞台，係想話畀大家知，我唔只樣貌，很想用作品說話，講我自己故事，所以我希望做到向『賣樣』，『賣內涵』，兩者都有 。」

李創偉奪五燈晉級。（《中年好聲音3》截圖）

圈中有不少明星都是舞王代表，例如郭富城、杜德偉。他續說自己也是以他們為目標：「當然希望好似兩位前輩咁，確實係夢寐以求，但我現階段希望大家記得我名字『李創偉』，記得和喜歡我的演出亦感到精彩就好心滿意足。因為見到好多1，2屆師兄師姐能圓夢，擁有自己歌，自己的演唱會，我會繼續努力為此進發，但大前提係一定要唱好歌，要畀大家睇到進步。」