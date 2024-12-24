日本女優美谷朱音引退後發現新技能　嚟香港跳「紅磨坊」有得睇？

近年不少AV女優都相繼宣布引退，令粉絲都傷心不已。不過，引退亦不代表她們完全消失！相反，引退後意味她們將投放更多時間在建立與粉絲的聯繫，和出席更多粉絲活動。

美谷朱音（美谷朱里）出道至今已經有7年。（IG@akanemitani0415）

美谷朱音最早於於2017年出道，現年27歲的她曾公開表示自己的偶像是當年正紅的AV天后上原亞衣（已退役）。進入AV圈後，她首次工作就是與知名男優吉村卓合作，拍完之後馬上決定正式出道。2023年11月，她更改了原本使用的藝名「美谷朱里」，改簽給「LiStarPro」事務所，並以新藝名「美谷朱音」重新亮相。如今改名不過半年的時間，就宣布退役，讓廣大粉絲感到不捨。

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美谷朱音（美谷朱里）被粉絲封為「女神」。（IG@akanemitani0415）

不說不知，出道7年以來她已參與拍攝近500套作品，其中2018年至2019年間更有超過200套作品，即可說她在這兩年，平均每星期就拍攝了一套作品，相當之誇張！

原來近年美谷朱音（美谷朱里）投身於紅磨坊式舞蹈表演。（IG@akanemitani0415）

除了拍AV以外，近年她也培養了跳舞，做gym和做瑜伽的愛好。從她的個人Instagram和社交平台可以睇到，她經常在日本娛樂場所中表演紅磨坊跳舞。雖說與拍AV是完全不同的方式，但似乎她更為享受這一種舞台表演。

原來近年美谷朱音（美谷朱里）投身於紅磨坊式舞蹈表演。（IG@akanemitani0415）

美谷朱音（美谷朱里）嚟香港啦！（IG@sixtoy6）

想睇美谷朱音演出？其實又唔使專程去日本。原來她將於1月11日親臨香港，以「紅磨坊」舞者造型出席粉絲見面會。屆時粉絲可以近距離與美谷朱音互動，自拍，握手等等的夢想都可以實現。

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河北彩花（河北彩伽）真係好靚！（網上圖片）

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