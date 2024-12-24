周柏豪勁愛行商場特別愛為家人揀日用品同衫　聖誕節陪妻兒渡過

歌手周柏豪日前（22日）現身南京ifc商場受邀出席冬日綺麗莊園啟動禮，與南京觀眾朋友近距離互動。周柏豪的現身吸引眾多粉絲及媒體守候。活動現場，周柏豪與粉絲近距離接觸互動玩遊戲，掀起熱潮，更到多家店鋪探店購物，盛讚商場優質的購物環境和貼心細緻的服務，以及良好的購物體驗。

歌手周柏豪日前（22日）現身南京ifc商場受邀出席冬日綺麗莊園啟動禮。(公關提供)

周柏豪的現身吸引眾多粉絲及媒體守候。(公關提供)

首次造訪南京ifc商場及其初步印象，周柏豪表示，這是他首次踏入這個商場，因此感到特別激動。作為初次來到南京的遊客，他對這座城市及其商場都懷有濃厚的興趣。南京朋友們的熱情款待讓他感到意外的驚喜，也使得他對南京的第一印象尤為美好。恰逢聖誕節，商場內外瀰漫著濃郁的節日氛圍，令人感到愉悅和快樂。

周柏豪表示，這是他首次踏入這個商場，因此感到特別激動。(公關提供)

當被問及私下是否很喜歡逛商場，以及聖誕節會購買哪些驚喜禮物給家人時，周柏豪表示平時也是非常喜歡逛商場，特別是喜歡為家人和自己挑選日常用品和服飾。尤其是像ifc商場，這裡聚了許多他喜歡的品牌，並且環境舒適且潔淨，所以特別推薦這裡的服飾品牌和兒童用品，無論是為自己還是為家人，都能找到合適的選擇。

周柏豪對這座城市及其商場都懷有濃厚的興趣。(公關提供)

而聖誕節即將來臨，在被問到聖誕節是如何度過時，周柏豪也計劃好了在家中與孩子們和家人共度佳節。家中已佈置了一些節日裝飾，營造出溫馨的氛圍。今年的聖誕假期，還打算外出旅遊，讓孩子們體驗不同的風景。也已計劃為家人挑選一些聖誕禮物，讓這個節日更加溫馨。

周柏豪平時也是非常喜歡逛商場，特別是喜歡為家人和自己挑選日常用品和服飾。(公關提供)

在工作之餘，周柏豪對於之前參加的NBA傳奇名人賽感到無比激動。籃球自小就是他的夢想，也是他最熱愛的運動。至於這場比賽，也確實已經全力以赴。能夠參與其中，親眼見到自己的偶像，已經是一個非常難得的機會，因此他認為，每一天對他來說都是完美的滿分。

在工作之餘，周柏豪對於之前參加的NBA傳奇名人賽感到無比激動。(公關提供)

而2024年馬上就要過去了，2024年對周柏豪來說是也是收穫頗豐的一年。一直在籌備和舉辦巡回演唱會，終於在8月完成了最後一站，並且在11月底，成功在澳門舉辦了兩場粉絲見面會，這已經是一個夢想成真的時刻，而對於未來，也期待與大家有更多相聚的機會。

2024年對周柏豪來說是也是收穫頗豐的一年。(公關提供)

在進入2025年後，也將積極繼續投身於音樂創作事業，創作靈感已經重新點燃，並計劃在明年推出更多的新作品，讓大家感受到新的音樂魅力。同時，將努力增加與大家面對面交流的現場演出機會，期待在新的一年里與大家共同分享更多的快樂和感動。