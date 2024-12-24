黃浩然為馬拉松特別去訓練　衛詩雅聖誕節終可放幾日假

昨日（23日）黃浩然及衛詩雅出席馬拉松活動，二人接受傳媒訪問時表示另一半都會陪伴他們做運動。黃浩然表示自己跑步而太太則急步行：「因為大家嘅速度唔同嘅，小朋友都會一齊嘅，我覺得係幾好嘅培養感情方法啦，因為我哋平時都多嘢做啦，咁所以都會趁一啲可以大家一齊做到嘅活動係增進感情。」

黃浩然及衛詩雅出席馬拉松活動。(梁碧玲 攝)

但衛詩雅就表示未婚夫不會陪她跑步，但就會教踢足球：「佢教我踢波，咁我之前就冇乜接觸過足球，即係自己去踢啦。咁但係佢鐘意踢波，所以有陣時係我同佢踢波啊，跟住我又會拎埋個籃球去打啊，同埋游水囉我都鐘意一齊游水。」而衛詩雅指自己擅長的運動是游水及滑水，但與未婚夫一起就自己遷就他為主。

衛詩雅就表示未婚夫不會陪她跑步。(梁碧玲 攝)

二人被問到有否為了今次馬拉松而特別去訓練一下，黃浩然即表示「有」：「咁難得喺港珠澳大橋嘅行車地方可以跑，我自己其實幾個月冇做過運動嘅，咁就操返都專登去做足準備諗住跑個好啲嘅成績啦，咁話曬今次係呢個活動大使嘅，所以都唔可以太失禮嘅。」衛詩雅則指自己都有「跑」，不過就是「跑謝票」及「跑宣傳」：「我嘅準備就係我會錄一段好鼓勵性嘅短片，錄定畀我個仔（黃浩然）啦。」原來是因為之前的一套電影內，黃浩然曾做衛詩雅的兒子。

黃浩然即表示有為了今次馬拉松而特別去訓練一下。(梁碧玲 攝)

二人被問到有否預計今次跑出什麼成績？黃浩然就覺得自己比較「貪心」：「我今次貪心少少嘅我想PB嘅，我上次最快都係一個鐘頭十幾分十幾秒，今次希望可以肯定一個鐘頭十幾秒。」

黃浩然就覺得自己比較「貪心」。(梁碧玲 攝)

被問到聖誕會怎樣過時，衛詩雅表示聖誕這幾天可以休息：「聖誕呢幾日，我哋有個聖誕派對，我同我未婚夫搞咗個聖誕派對，好開心終於可以大家可以坐低食餐飯。」而黃浩然都認為簡單與家人吃個飯就好了：「屋企人簡單單食餐飯，我太太煮啲嘢食啊，我外母又煮啲嘢食啊，我媽又煮啲嘢食啊。都係屋企啦，出面都好多人，所以大家都係喺屋企靜靜地過一個温暖嘅聖誕節。」