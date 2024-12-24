重返20歲｜鄭知蘇化身七旬婆婆　演活少女身老人心與金海淑神同步

由鄭知蘇、鄭振永和金海淑主演的全新奇幻韓劇《重返20歲》講述七旬老嫲嫲吳末順（金海淑飾）一夜之間變成20歲的吳杜莉（鄭知蘇飾）後，以實現歌手夢為目標，再次享受青春耀眼全盛期的故事。該劇首周最高收視3.9%，成績不俗，其中鄭知蘇和金海淑共演一角，神同步演技也讓網民拍案叫絕！劇集逢星期三、四晚上10時15分在「黃Viu」上架，香港觀眾即可免費緊貼最新進度，今次就總結此劇其中五大亮點。

由鄭知蘇、鄭振永和金海淑主演的全新奇幻韓劇《重返20歲》講述七旬老嫲嫲吳末順（金海淑飾）一夜之間變成20歲的吳杜莉（鄭知蘇飾）後，以實現歌手夢為目標，再次享受青春耀眼全盛期的故事。

亮點一：改編電影 關注女性

韓劇《重返20歲》改編自2014年同名電影，電影版以嫲嫲加入孫子的樂團為主線，電視版則改為挑戰女團出道！該劇從一開播就以女性敘事角度出發：偶像練習生愛蜜莉（鄭知蘇飾）逃離練習生活、嫲嫲末順一生為家人奉獻，卻與女兒智淑有著不能克服的情感距離，劇集以全新外貌的故事展開，道出了不同年齡層的女性有著難以啟齒的煩惱和困擾，讓不少觀眾有所共鳴。

韓劇《重返20歲》改編自2014年同名電影，以全新外貌的故事展開，道出了不同年齡層的女性有著難以啟齒的煩惱和困擾，讓不少觀眾有所共鳴。

亮點二：國民祖母金海淑情感細膩

劇中末順為了一圓年輕時的夢想而參加歌唱節目，因而與女兒發生衝突，使末順心酸不已；她獨自離家並走到一家照相館拍照後，竟意外變成20歲的杜莉！金海淑充分演活了母親對於刻薄女兒的無奈，引發不少觀眾同情：「金海淑老師的演技太好了」、「選角真的很到位」！在第二集尾聲，吳末順突然以完全不同的風格出現，並與活在吳杜莉身體裡的末順相遇，讓網友非常好奇她將以甚麼角色回歸劇情！

金海淑充分演活了母親對於刻薄女兒的無奈，引發不少觀眾同情：「金海淑老師的演技太好了」、「選角真的很到位」！

亮點三：鄭知蘇完美化身七旬婆婆

女團練習生愛蜜莉（鄭知蘇飾）因為身心俱疲而突然消失，鏡頭一轉，末順竟魂穿到她的身上，鄭知蘇亦完美演繹出「少女身老人心」的角色心理，儘管吳杜莉年僅20歲，但是內心卻有著70歲老人的感性，常常因為不尋常的說話語氣和與外表不一致的行為而鬧出笑話，為觀眾帶來歡笑。早前她在發布會上透露了演繹上的困難：「這個角色既是母親、祖母，也是一個孩子，真的非常複雜，所以我在開拍前壓力很大，一開始時我在雜亂無章的狀態下讀劇本，也沒有發揮好；但是金海淑前輩對我說『你可以的，就放心去做吧』，拍完第一個場景後，她給了我一個『完成了』的手勢，讓我得到信心。」鄭知蘇也展現了與她年齡不符的演技深度，表現出眾。

鄭知蘇完美演繹出「少女身老人心」的角色心理，展現了與她年齡不符的演技深度，表現出眾。

亮點四：鄭知蘇振永歡喜冤家

除了兩位女主角的完美演繹外，鄭知蘇和振永的化學反應同樣是劇集一大看點！劇中知名製作人韓丹尼爾（振永飾）四處尋找失蹤了的愛蜜莉，期間偶然遇見正在高歌的末順並瞬間被她吸引，末順卻誤以為對方是變態跟蹤狂！眼見末順與自己尋找的愛蜜莉長相極為相似，丹尼爾主動邀請她到娛樂公司，但是末順一口拒絕，兩人的搞笑互動為觀眾帶來極大的娛樂效果，頻頻製造笑料，讓人非常好奇兩人的後續發展。

除了兩位女主角的完美演繹外，鄭知蘇和振永的化學反應同樣是劇集一大看點！

亮點五：視覺和聽覺享受

鄭知蘇過去曾參演MBC綜藝節目《玩什麼好呢？》並以期間限定女團身份出道，又曾在劇集《Imitation》化身Kpop女團成員，當時她的歌聲已經收獲了大量正評，今次在《重返20歲》亦不時大展歌喉，為觀眾送上視覺和聽覺的感官盛宴！不過即使歌唱經驗豐富過，鄭知蘇也被一事考起：「『女團』這個字意味著她們必須很瘦，這就是為甚麼我在拍攝《Imitation》因為節食經歷了一段艱難的時期，這次也是一樣。」她透露劇中不乏跳舞場面，造型也相當百變，呼籲觀眾多多關注！