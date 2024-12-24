最美港姐生圖臉上呈明顯瑕疵惹熱議　創港姐嫁豪門先河再婚更幸福

現年66歲的朱玲玲是1977年港姐冠軍兼最上鏡小姐，憑出眾的樣貌以及獨特的高貴優雅氣質，令她贏得了「最美港姐」的美譽。朱玲玲雖然早已闊別熒幕多年，但她不時都會現身上流社交活動，出席品牌或慈善活動，當中包括由港姐組成的慈善團體慧妍雅集，她還出任永遠名譽會長，多年來一直為慈善出力。

1977年港姐冠軍朱玲玲（VCG）

兄弟三人與媽媽朱玲玲。（微博@郭晶晶）

郭晶晶在一次採訪中，被記者問與奶奶朱玲玲的關係怎麼樣時，她回答：「婆婆非常好，感謝婆婆把我老公教育得這麼好，婆婆經常過來幫忙看孩子，讓他們可以有二人的世界，還經常帶孩子去游泳。」（IG照片）

日前朱玲玲代表「慧妍雅集」到尖沙嘴支持周潤發（發哥）的「香港．晨」慈善攝影展，同場還有趙雅芝、陳茵媺以及戚黛黛等。有網民於社交網分享了當日在活動上遇見朱玲玲的生圖，留言寫道：「用傳奇二字來形容 朱玲玲的一生也不為過吧！」相中可見朱玲玲化上淡妝，氣質出眾，一身打扮簡約得來高貴得體。有網民留意到朱玲玲有明顯的眼袋，不過反而讚她造樣才夠真實，臉上並無任何醫美的痕跡，即使已年輕不再，但能夠優雅地老去更靚得自然。

朱玲玲生圖。(小紅書)

朱玲玲生圖。(小紅書)

朱玲玲生圖。(小紅書)

朱玲玲在1977年當選港姐冠軍，翌年與霍英東長子霍震霆結婚，開創港姐嫁入豪門先河，兩人於尖沙咀美麗華酒店筵開360席，「才子佳人」組合令人羡慕。婚後朱玲玲誕下三子，為霍家開枝散葉，可惜婚姻終在2004年正式結束。2007年朱玲玲被爆與瑞安集團董事長羅康瑞相戀，二人翌年低調完婚。

1977年的朱玲玲，是第一位獲得「冠軍」及「最上鏡小姐」的雙料港姐，加上選美不久後，她瞬間從灰姑娘變成公主，更令人感到傳奇的是，其兩段的豪門的婚姻 (VCG)