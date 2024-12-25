陳懿德着低胸裝鬧區冒寒拍節目　陳楨怡丁子朗包到實凍到翹埋隻手

陳懿德（德德）於2021年參選《香港小姐競選》而入行，之後加入TVB大家庭一直受到公司力捧，她今年主持《福祿壽訓練學院》、《自駕德島》大受歡迎，更一度入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2024》的「最佳女新人」5強及「飛躍進步女藝員」、「最佳女主持」10強，人氣相當強勁！最近有網民在小紅書分享日前巧遇德德與陳楨怡、丁子朗、朱敏瀚、莊子璇和胡鴻鈞等一眾藝人現身銅鑼灣疑似拍攝新節目，德德當天冒寒着低胸裝拍攝，相當敬業。

陳懿德成功躋身「最佳女新人」5強及「飛躍進步女藝員」、「最佳女主持」10強。（吳子生攝）

有網民在小紅書分享日前巧遇德德現身銅鑼灣疑似拍攝新節目。（小紅書截圖）

德德接受《香港01》 訪問表示：「其實嗰日好大風，要企喺銅鑼灣鬧區嗰個位拍攝，要好有型咁行路，但一路行路嘅時候更加大風，但我裏面就有打底黐咗好多暖包。」她繼續指現階段暫時並未能透露相關拍攝的詳細內容。丁子朗被問有否貼暖包取暖，他則回應：「嗰日冇暖包啊！係因為頭幾日變凍，唯有快快拍完，就返上車，唔使吹風！」從網民分享的巧遇片段可見一眾藝人冒着當天寒冷的天氣站在街頭擺出各樣pose，朱敏瀚雙手放在褲袋，丁子朗和陳楨怡凍到翹埋隻手，而德德與莊子璇二人互相捉住對方的手取暖，胡鴻鈞則型格地拿起飲品，表現得若無其事，相當淡定！

德德與莊子璇二人互相捉住對方的手取暖。（小紅書截圖）

朱敏瀚雙手放在褲袋。（小紅書截圖）

丁子朗和陳楨怡凍到翹埋隻手。（小紅書截圖）