張敬軒「驚現」運輸署做秘撈？　本尊親回：希望你滿意今日嘅服務

市民從日常生活中，不時都會發現與藝人撞名的情況，而且遍布香港每個角落以及多個職業，繼新鮮活鵝鴨屠宰店負責人「吳家樂」、香港海鮮聯合總會主席「李彩華」、的士司機「劉德華」及「羅志祥」等等後，近日最多人談及的就一定是任職運輸署的「張敬軒」。

今次撞名事件發生在張敬軒身上。（IG圖片）

月前已經有網民在運輸署見到「張敬軒」。（Facebook圖片）

早前有網民在Facebook發文：「張敬軒轉左行去運輸署做」，並分享貼在運輸署玻璃櫃位上「張敬軒Mr. Cheung King-hin」的職員名牌，與歌手張敬軒（軒仔）同名同姓；當時軒仔即轉發並講笑：「我今日返新工」。到近日，再有網民在Threads分享遇見「張敬軒」，而且今次更加是有互動，他寫道：「記錄一下今日張敬軒同我喺運輸署整文件」；而此文亦再次吸引到軒仔回應：「希望你滿意今日嘅服務」，果然識玩。

近日又有網民在運輸署見到「張敬軒」，而且仲有互動。（Threads截圖）

軒仔親自回應網民。（Threads截圖）

其他網民也紛紛留言：「今日去左秘撈？」、「各行各業都有你嘅蹤影」、「辛苦哂！要寫封表揚信先得」、「張生都涉獵好多個業務」，甚至有網民笑說：「在香港運輸署打工的 張敬軒 Cheung King Hin 一定係好幸福， 天天都有人去探訪他。」、「軒仔做多10年就可以咬長糧，羨慕」，相當搞笑。

最近有不少網民在小紅書分享張敬軒正在認真介紹有關水晶的影片。（小紅書截圖）