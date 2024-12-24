無綫67歲綠葉王宣布離巢　曾為配音配到吐血被譽「話筒前的影帝」

杜燕歌近年常在劇集演黑社會大佬，昨日以「後會有期」4字宣布離巢。（小紅書圖片）

無綫又一綠葉離巢，67歲杜燕歌昨晚在小紅書上載以電視城為背景的照片，並寫下「後會有期」四字，宣布離巢。杜燕歌早前喺《巾幗梟雄之懸崖》飾演黎耀祥爸爸「柴大夫」，因再被認錯為已故資深演員岳華，而引起話題。

杜燕歌於藝人之家邂逅韓馬利，89年結婚至今仍十分恩愛。（微博圖片）

現年67歲的杜燕歌是韓瑪利的丈夫，兩人於1989年結婚，至今仍恩愛如昔，形影不離。杜燕歌在1975年考入邵氏兄弟第5期演員訓練班，除了演出邵氏兄弟的黃梅調電影，亦以一口標準流利的普通話在邵氏的餐廳中，得到當年配音領班賞識，成為了一名配音員兼演員。

杜燕歌在《巾幗梟雄之懸崖》又被指撞樣岳華。

杜燕歌於1980年參加歌唱比賽男子組第一名，但因不太擅長廣東話，於是就加入了TVB國語配音組，除了是古天樂的御用配音之外，更曾為呂頌賢在《笑傲江湖》飾演的令狐沖、張智霖在《射鵰英雄傳》中飾演的郭靖配音。當年梁朝偉憑《重慶森林》奪得金馬獎影帝殊榮，而國語版中梁朝偉一角正是由杜燕歌「聲演」， 令杜燕歌獲封「話筒前的影帝」。不過，杜燕歌試過多次因配音「工傷」，他曾透露因長期戴着耳機，耳膜受損；聲帶受損令喉嚨全是血； 配音時為免發出雜聲，椅子連人綁在一起，試過因坐太長時間，要call白車用擔架抬去醫院打針。近年，杜燕歌亦先後參與《衝上雲霄II》、《金枝慾孽貳》、《師父·明白了》、《美麗戰場》、《隱門》及《逆天奇案2》等劇集演出，演技獲得讚賞。