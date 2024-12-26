樂壇靚仔富二代索妻日本街頭大解放　疑真空上陣曬心型胸焫㷫老公

現年41歲的關楚耀，爸爸是前寶麗金高層關維麟，因此有樂壇富二代稱號，而且因為爸爸的關係，關楚耀自小已接觸不少名人巨星，譚詠麟更是他契爺，非常威水。雖然有大靠山，但關楚耀出道至今發展不算突出，給人愛玩未定性的感覺。直至去年，關楚耀與拍拖6年的網紅空姐女友Joann結婚，升呢人夫後的他即修心養性一改壞孩子形象，變身寵妻好老公，經常大曬恩愛，最近兩公婆還去了日本旅行，期間Joann大騷美好身段，相當噴血。

關楚耀之前為太太Joann炮製浪漫求婚！（IG@uglykwan）

關楚耀與Joann的婚照。(IG@uglykwan)

兩人的婚禮很浪漫。（IG@uglykwan）

關楚耀與太太之前外遊慶祝婚後首個情人節。（小紅書截圖）

關楚耀與太太Joann婚後經常一起出遊，而最近到的一站就是日本。Joann近日在小紅書分享了一輯街拍美照，並以「回頭率100%的毛衣」寫上：「穿了一件老公不讓出門的衣服，明明是好看的愛心啊」。

Joann分享她的日本街拍。（小紅書）

心口位置若隱若現好性感。（小紅書）

勁火辣。（小紅書）

難怪老公不給穿。（小紅書）

相中Joann大曬fit爆身材，騷出美腿，但都不及她冷衫心口位置的心型窿窿搶眼，疑似真空上陣的Joann，在鏡頭前展示出其完美心型胸，其中一張「側面視角」更若隱若現直迫走光邊緣，性感程度簡直震撼眼球，難怪她會說「老公不讓出門的衣服」。有網民大讚性感好看，又有網民搞笑叮囑：「凍親個心口啊」。及後，大家最期待的畫面也終於出現，關楚耀踩場回覆：「老公本公來了，著到咁，作死」並貼上一個嬲爆Emoji，網民笑指二人花式曬恩愛，羨煞旁人！

難怪回頭率100%。（小紅書）

好登對。（小紅書）

關楚耀留言。（小紅書）

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