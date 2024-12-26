ROVER擔心新人光環後冇嘢做　亨仔一返band房大解放

ROVER以《陪我一路漫遊》，來感謝由《造星》至今給予過機會、支持嘅各個單位，這亦是他們今年成軍以來第5首歌。回望過去9個月，機會一個接一個，Kim坦言能力仍有不足，但每次都會盡做； 希晉與Jason認為過程更重要，每次live show、拍攝、活動都係一個新嘗試，每個機會既是一個試練，亦是認識自己的機會。

訪問期間，希晉同亨仔不時battle，隊長Kim見怪不怪。（葉志明攝）

亨仔：「好擔心咗新人年無人記得、無嘢做。」（葉志明攝）

成軍9個多月，隊長Kim認為隨著默契增加令產量有所提升，希晉希望改一改燥燥哋嘅性格，仲話︰「愈了解愈見陋習 」，所謂的陋習除了是在訪問中不時互串外，亨仔在band 房大解放應該也算是吧？Jason 笑稱亨仔鬼仔性格，每次返到band房都好似去沙灘一樣，剝衫剝褲錄音，當事人解釋係「喺屋企唔著衫，喺band房想褲都除埋⋯⋯」仲建議其他成員一齊剝。

希晉自認性格急躁，但亦指亨仔「唔做錯咪無事囉」。（葉志明攝）

問到過去9個月攰唔攰，不斷澳門香港來回嘅Jason秒答：「攰」（葉志明攝）

記得ROVER出道時，希晉不時做下靶位，但經過時間洗禮，亨仔成了ROVER沙包，Kim亦指大家一開始都十分禮讓，但混熟後開始會提出意見。「希晉會多少少意見，有少少抝撬，佢脾氣係多少少。」同希晉最多抝撬的亨仔補充：「大家都有錯，觀點與角度問題，有時畀佢話幾句，唔同佢計。」想睇ROVER更多鬥嘴實況，就要睇埋影片部分！

Makeup Artist: Bryan Po/ Choco Wu

Hair Stylist: Ryan Tsoi @ Beijing Hair Culture Elements / Daniel Ng @ Impecc Hair Salon