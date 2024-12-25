70歲林威近況曝光身形健碩腰骨挺直　與李國麟好友見面竟然問呢句

現年70歲前TVB金牌綠葉李國麟，拍過《天龍八部》、《男親女愛》、《宮心計》及《法證先鋒III》等多套膾炙人口的劇集，尤其在1997年版的《天龍八部》中，他飾演的吐蕃國師鳩摩智，在內地有極高知名度，而他也食住「呢條水」，離開TVB後近年全力北上發展，轉型做網紅，拍劇、商演、直播帶貨瓣瓣撈，為了增加流量，李國麟還博到盡，除了飲溫泉水外，早前又拍片直接食「牛屎」火鍋，一邊食一邊嘔，令網民大感心痛，但他卻樂在其中。

李國麟近年成功轉型做網紅。（小紅書）

李國麟介紹內地溫泉，仲即場飲溫泉水。（小紅書）

李國麟食「牛屎」火鍋，非常博命。（小紅書）

近日，李國麟又有新片，他在社交平台寫上：「遇到我一個老朋友，你們還記得他嗎？」原來李國麟所指的這位朋友就是林威，兩人在機場偶遇。片中，70歲的林威穿着裇衫和西裝，身形健碩腰骨挺直，而且精神和氣色都相當不錯，說話又夠中氣，狀態極佳。

李國麟最近在內地遇見老友林威。（小紅書）

林威整個狀態積極。（小紅書）

林威身形健碩腰骨挺直，一點都不像70歲。（小紅書）

林威說因為要參加朋友的一個聚會，所以要穿正式一點，還問李國麟意見：「我這樣穿可以嗎？」之後林威又大讚李國麟愈來愈年輕，李國麟謙稱沒有，愈來愈老就有。林威竟問對方：「有沒有整容？我看看有沒有整容？沒有整容」非常風趣，令到李國麟都有點招架不住，但互動中可見兩人非常老友！

林威還非常風趣幽默。（小紅書）

笑問李國麟有沒有整容。（小紅書）

兩人老友鬼鬼！（小紅書）

70歲的林威當年報讀邵氏第二期邵氏武術演員訓練班，畢業後多在電影中擔任臨時演員，同期在葵涌貨倉幫父親打理生意。直至1984年被動作指導陳會毅相中，推介給導演麥當雄參演《省港旗兵》，後來他憑電影中飾演賊頭何耀東角逐《第4屆香港電影金像獎》的「最佳新人」。此外，林威也曾演過不少經典角色，最令人印象深刻的包括周星馳電影《唐伯虎點秋香》入面的「寧王」，這可是一眾影迷的集體回憶。如今林威淡出影圈多年，近年他在內地農村地方養豬務農維生，又會將養豬生活分享到社交平台，偶爾參與中港兩地的電影演出，悠然自得

林威在《唐伯虎點秋香》入面飾演的寧王。(電影截圖)

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