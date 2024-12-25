「翻版朱千雪」淡出多年美貌身材零跌Watt　傳已婚做少奶生活富貴

現年42歲的鍾沛枝（Gigi）在2001年參選港姐奪得亞軍後入行，同屆冠軍為楊思琦，她加入TVB後被安排到收費台做主持，但一直發展平平，最後決定離巢。雖然鍾沛枝已淡出娛樂圈多年，但仍不時在社交平台分享日常生活，近日她趁着聖誕假期到日本東京旅行，並曬出近照，寫道：「冬至快樂🎊這個星期在東京實在吃太多了🤣這裏的聖誕氣氛實在太好了🎄🎊」相中所見，身穿軍綠色褸的鍾沛枝，一身休閒打扮，但就圍上Loewe頸巾、戴上Celine冷帽，皮膚依然白滑緊緻，美貌不減當年！

鍾沛枝（Gigi）在2001年參選港姐奪得亞軍。（影片截圖）

鍾沛枝在2001年參選港姐奪得亞軍後入行。（視覺中國）

愈來越靚。（Facebook@鍾沛枝）

不時在社交平台分享日常生活。（小紅書圖片）

不時在社交平台分享日常生活。（小紅書圖片）

身穿緊身衫的鍾沛枝，雖然十分密實，但仍凸顯出傲人上圍，無論美貌還是身材都更勝從前！（小紅書圖片）

近日她趁着聖誕假期到日本東京旅行，並曬出近照。（小紅書圖片）

鍾沛枝在TVB發展期間只拍過《金牌冰人》、《天涯俠醫》、《酒店風雲》等劇集，當中她在《天涯俠醫》中飾演郭羡妮的主診醫生。鍾沛枝當年以主持工作為主，基本上每個月都爆騷，月入達3至4萬元，但因覺得收費台沒有人看，最後心淡離巢，她亦直言為當初衝動的決定感後悔。鍾沛枝離巢後曾做過航空公司地勤，之後轉行做美容公司公關，她又曾於父母在上環經營的老字號燒臘檔幫忙，分擔家人的工作，非常孝順。

鍾沛枝在《天涯俠醫》中飾演郭羡妮的主診醫生。（影片截圖）

鍾沛枝離巢後曾做過航空公司地勤。（IG圖片）

Keep得好！（Facebook@鍾沛枝）

近年鍾沛枝愈來越靚。（Facebook@鍾沛枝）

被指與師妹朱千雪撞樣。（IG@tracytschu）

早年有傳鍾沛枝已結婚做少奶奶，但她分享的照片多數都是單人照，手上亦未見戴上婚戒，感情生活低調。近年鍾沛枝愈來愈靚，被指與師妹朱千雪撞樣，身材更是比當年選美時更出眾！而鍾沛枝平時偏愛穿緊身衫，凸顯出傲人上圍，無論美貌還是身材都更勝從前，她亦有不少名牌手袋，包括Hermès、Chanel等等，可見生活富貴！

身材出眾。（Facebook@鍾沛枝）

Hermès手袋。（Facebook@鍾沛枝）

Hermès手袋。（小紅書圖片）

Hermès手袋。（小紅書圖片）

Hermès手袋。（小紅書圖片）

Chanel手袋。（Facebook@鍾沛枝）

無論美貌還是身材都更勝從前。（小紅書圖片）

鍾沛枝平時偏愛穿緊身衫，盡騷好身材。（Facebook@鍾沛枝）