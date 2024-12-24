新城「勁爆年度歌曲」五強名單曝光　張敬軒《青春告別式》入圍

《新城勁爆頒獎禮2024》將於12月28日下午三時在香港會議展覽中心Hall 5BC舉行，距離頒獎禮舉行之日僅餘4天，其中一項年度大獎「勁爆年度歌曲」由音統會內部投票，暫時領先的五強名單今日曝光！

張敬軒《青春告別式》大熱入圍「勁爆年度歌曲」五強位置。（資料圖片）

經過音樂會內部投票，今天率先公布其中一項大獎「勁爆年度歌曲」，暫時領先的五強入圍名單為張敬軒的《青春告別式》、林家謙的《無答案》、Ian陳卓賢的《鑿》、馮允謙的《會再見的》、陳柏宇的《中二寄生魂》，五首領先歌曲各具特色，當中林家謙《無答案》、陳卓賢《鑿》及馮允謙《會再見的》，更是歌手有份參與創作的作品。

陳卓賢今年推出5首歌，《鑿》殺入「勁爆年度歌曲」5強。（資料圖片）

張敬軒的《青春告別式》成為今年的熱爆歌曲不容置疑，此歌MV不單有超過一百萬的點擊率，亦曾是各大平台歌曲榜的冠軍歌。《無答案》是林家謙2024年第一支主打歌，這首歌曲詞監由林家謙一手包辦，亦是新城勁爆流行榜的冠軍歌曲。由Ian作曲的《鑿》演繹難度極高，情感一步步遞進，震撼內心，Ian的唱功大獲讚賞。《會再見的》由Jay Fung親自作曲，唱出了道別的感同身受，是一首讓人窩心的動人歌曲。而陳柏宇的《中二寄生魂》唱出了體內的青春熱血，保持了「陳伯」的率性。