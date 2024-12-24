有線主播與巴塞亨利抱抱合照惹人妒忌　被要求「交待」結局神反轉

有線主播陳海雯（Lizzie）日前於社交平台分享了早前皇馬對巴塞傳奇球星的照片，相中她與亨利合照兼抱抱，簡直羨煞旁人。但因為當日發生「皇馬對巴塞傳奇風波」，有球迷繳付至少6,880港元，為了與偶像見面和簽名合照，最後貨不對辦兼有球迷報警。

有線主播陳海雯（Lizzie）日前於社交平台分享了早前有機會與巴塞亨利合照。(ig@chanlizzie)

陳海雯分享了照片後，有不少網民留言表示要她交代，因為有球迷付了錢但見不到偶像，但她就可以「簽名影相」：「想問下，點解比左六千幾蚊既人咩都無，而你可以有得攬咁叻既？可唔可以教下大家？謝謝」。

陳海雯分享了照片後，有不少網民留言表示要她交代。(ig@chanlizzie)

陳海雯分享了照片後，有不少網民留言表示要她交代。(ig@chanlizzie)

陳海雯今日（24日）發文回應大家要求的交代：「有人日日夜夜要求我交代，簽名會當天到底發生過甚麼事，要求我解釋一大堆無理指控。」她指當日自己其實是在工作：「20號當天，即發生不愉快事件當日的簽名會，我在公司報緊新聞，根本完全沒有出現過在西貢簽名會場，我無法『出黎解釋一下，點解有得簽名影相』。」她解釋自己上載的照片是前一天（19日）的照片，而門票亦是自己購買的：「由細到大，家人告訴我：『世界沒有免費午餐』，很多事情，都要靠自己努力爭取，這個我等了逾20年的人。如今終於有機會見到真身，當然立即光速購票，還應該在傻傻地浪費時間等『走後門』、『打尖』、『拍膊頭』這些不可能的機會嗎？我沒有甚麼特別身份入場，只是一個普通忠實亨利球迷。」

陳海雯今日（24日）發文回應大家要求的交代。(ig@chanlizzie)

攬得好實呀！(ig@chanlizzie)

陳海雯表示自己只是普通忠實亨利球迷，沒有特別身份入場。(ig@chanlizzie)

陳海雯社交平台全文如下：

有人日日夜夜要求我交代

簽名會當天到底發生過甚麼事

要求我解釋一大堆無理指控

我決定不再沉默

20號當天

即發生不愉快事件當日的簽名會

我在公司報緊新聞

根本完全沒有出現過在西貢簽名會場

我無法「出黎解釋一下，點解有得簽名影相」

如果能夠請到假

我都想多買一張巴塞那邊的見面會飛再見一次偶像

至於我參加的簽名會

是在19號舉行的

地點在灣仔

這場簽名會只包括3名球員

其中一個就係亨利

也是我購票的唯一原因

這場簽名會是公開活動

門票是公開發售的

當日也有大批已購票的球迷

我們一早進入會場等球星到來

至於簽名合照

大家也是要耐心排隊等候的

由細到大

家人告訴我

「世界沒有免費午餐」

很多事情

都要靠自己努力爭取

這個我等了逾20年的人

如今終於有機會見到真身

當然立即光速購票

還應該在傻傻地浪費時間等「走後門」「打尖」「拍膊頭」這些不可能的機會嗎？

我沒有甚麼特別身份入場

只是一個普通忠實亨利球迷

一個永遠支持他的人。

