甜美小花自爆一個原因唔敢參選港姐　轉戰環球小姐擊敗雷莊𠒇奪亞

甄蕎（Yan Kiu） 是今屆《環球小姐競選》香港賽區亞軍，日前她接受《香港01》訪問，透露今個聖誕節會跟朋友食飯及出席派對，感受一下節日氣氛，但未有透露現在的感情狀況，只說：「依家想專注事業。」如果有追求者想在聖誕節約會甄蕎亦非易事，因為她不想亂收兵，笑說：「我試過喺聖誕節被追求，但如果我唔鍾意或者冇特別感覺嘅話，就唔會喺聖誕節應邀出席飯局或者一齊去其他地方，寧願自己宅喺屋企。」

甄蕎是今屆《環球小姐競選》香港賽區亞軍。（ig@yankiux）

甄蕎笑容甜美，又擁有白滑美肌，但曾因為欠缺自信，擔心自己學歷不足而放棄參選香港小姐，她解釋：「我十幾歲就接model工作，中學畢業後去咗讀美容，所以冇升讀大學，呢方面會輸蝕啲。加上我覺得電視台選美可能會有較多掣肘，聽聞合約期都幾長，所以放棄咗。」不過，甄蕎亦不斷求進步，年前再重返校園，修讀港大與英國一間大學合辦的商業管理榮譽學位，畢業後仍想繼續進修。

甄蕎自覺學歷不足不敢參選港姐。（ig@yankiux）

甄蕎後來再進修，早前戴四方帽影畢業相。（ig@yankiux）

2017年港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）在今屆「環姐」中奪季軍，對於能擊敗對方奪亞軍，問到覺得自己有何優勝之處？甄蕎說：「我覺得自己喺外在整體上都有少少優勝，因為我比較着重保養同體重管理；另外就係觀眾投票嗰部分，可能香港區鍾意嘅類型同外國唔同，咁所以就會影響到賽果。」原來甄蕎在比賽期間努力減磅，由高峰的55kg減到49kg，以磅數計足足有13磅。

甄蕎樣子甜美。（陳順禎 攝）

甄蕎擊敗2017年港姐冠軍雷莊𠒇喺環球小姐中奪亞軍。（陳順禎 攝）

甄蕎覺得自己喺外在整體上都有少少優勝。（陳順禎 攝）

環球小姐2024港區三甲出爐，（左起）季軍雷莊𠒇、冠軍姚祖恩、季軍甄蕎。 （ig@miss.universe.hk）

不過，甄蕎亦對Juliette讚不絕口：「其實我係好欣賞Juliette ，因為佢份人好nice，會照顧我哋一班佳麗，尤其我哋冇比賽經驗，佢會好無私分享心得同行catwalk技巧，所以我特別鍾意同佢相處同傾偈。」而未來甄蕎希望可以作多方面發展，除繼續做模特兒外，還想嘗試演戲和做司儀。

甄蕎唔會同冇感覺嘅人喺聖誕節約會。（陳順禎 攝）

甄蕎唔會亂收兵。（陳順禎 攝）

場地提供：Gloucester Art Club

甄蕎是模特兒出身。（ig@yankiux）

甄蕎話未來都想試吓演戲。（ig@yankiux）

點擊睇更多甄蕎靚相：