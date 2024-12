舞蹈員李啟言(阿Mo)2年前因為MIRROR紅館演唱會意外受重傷,日前Mo李啟言首度在IG發文,上載與父親的合照,並留言:「唯一如此愛我的人。」但卻未有提及女友、前COLLAR成員蘇芷晴(So Ching),令網民揣測二人是否已分手。昨日(24日)平安夜,阿Mo趁機會放閃,在IG分享一段與女友So Ching昔日一齊布置聖誕的舊片,非常甜蜜。

阿Mo分享的短片沒有註明年份,但就見到兩口子在家中裝飾聖誕樹,阿Mo寫下:「my only wish for every Christmas with So Ching.(每個聖誕節我唯一的願望與蘇晴。)」片中二人一起在聖誕樹掛上配件,只見配件不少,但So Ching都很有耐性的逐一掛上。

片中阿Mo拿著相機為女友拍照,二人砌好聖誕樹後又與聖誕樹留影。之後So Ching就收拾地方,阿Mo則安坐在梳化欣賞,超像「老夫老妻」的生活,但又不失甜蜜。So Ching亦有回覆:「🫶🏻💫」。