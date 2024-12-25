異空感應｜阮浩棕演活悲劇角色極催淚　被Big Boss殺死一幕好虐心

無綫劇集《異空感應》今個星期播出結局篇，昨晚（24日）播出的第22集，一直深受網民熱愛的可憐人Duncan（阮浩棕飾）被真正Big Boss（李頊珩飾）殺死，壯烈犧牲，令不少網民大呼心痛及難以接受。昨晚有四大場口均相當有看點，分別是Duncan與走火入魔的楊醫生的對質、Duncan在醫院彌留時強調自己沒有怪過邢媽媽（龔慈恩飾）、Duncan痛心向好友Dr. Fong（陳家樂飾）的「最後自白」、以及Duncan生父邢有山（陳嘉輝飾）內疚哭別仔仔的場口，當中既有緊張瘋狂、亦有真摯感人位，再度掀起網民情緒。

講到啲施虐者，Duncan啲狠樣出晒嚟。

因在《異空感應》中表現出色，被指是今年頒獎禮男飛躍、甚至是男配大熱的阮浩棕，昨晚一集全方位展現多元演技。當Duncan知悉真兇竟是Dr.楊、及得悉Dr.楊是有心反屈他是兇手時，阮浩棕含著滿腔淚水演繹出的錯愕、驚恐及不甘均相當到位。而在醫院彌留時，一心強調自己清白及沒有怪責任何人的Duncan，則展現出令人敬佩的大方及明白事理一面，角色立體，尤其臨終前虛弱地但又努力地微笑著吐出的最後一句：「我好攰」，及表示最後心願是「同成家人齊齊整整咁食飯」的一句，更是點燃了網民的不捨情緒。Duncan的悲劇人生、配以願意體恤及原諒別人的大方性格，難怪獲網民洗版式留言悼念：「過往tvb劇或者日本動漫有冇登勤咁慘嘅角色出現過」、「睇一個識做戲嘅人做戲，好舒服」、「嚟緊可以留意多啲Duncan啲戲」、「算唔算tvb最悲慘角色十大之一」、「莊定勤 壯絕嘅長眠」、「Duncan 一生坎坷」、「依家未嘗唔係解脫 只係早死得太慘烈」。

阮浩棕呢場戲真係好精彩。

對於角色成功入屋，阮浩棕大表感恩，謙稱自己「尚有很多進步空間」，並謂不敢寄望任何演技獎項。阮浩棕接受tvb.com訪問時，笑言劇集播出後多了不少熱情市民叫他Duncan及追問他劇情發展。談到之前曾批評阮浩棕戲屎的阮爸爸（阮惠源）這次有何評價，阮浩棕開心謂：「我爸爸今次真係有讚我喇，佢睇咗我演出話我做得好，同我講話：『個仔終於識做戲喇』。」之前曾表示希望搣甩「上等人（梁舜燕）個孫」稱號的阮浩棕，坦言今時今日有了新的想法，並謂只希望能對得住這個身份：「我依家冇諗太多喇，當然以前會唔想人哋淨係記得我呢個身份，反而依家接受咗。最近《異空》出街，好多人認識咗Duncan，亦因為呢個角色認識到阮浩棕，但到最後好多人都係叫番我『上等孫』。呢一刻我會為呢個身份自豪，亦覺得更加想要對得住呢個身份；嫲嫲在生時成日讚我做得好，好想對得住佢嘅讚賞。」

阮浩棕獲提名「最佳男配角」及「飛躍進步男藝員」。（吳子生攝）

阮浩棕因《異空感應》中表現出色，被指是今年頒獎禮男飛躍、甚至是男配大熱。

除了阮浩棕，昨晚李頊珩（Hanks）的演技亦大大驚艷了網民。原本被以為只是「路人醫生」的楊醫生，昨晚在燒烤場露出可怕真面目，除秒速遊走於「陰笑」、「盛怒」、「冷血」的演技，及暴走式癲狂奸笑令人讚嘆，他的癲喪對白亦相當經典，包括：「我唔係殺人呀，佢哋唔係人嚟架，佢哋係垃圾，我係清除垃圾」、「連環殺手，梗係需要有啲signature啦」，演技之癲令網民紛紛好奇其真身。

李頊珩飾演嘅楊醫生勁搶戲。

飾演楊醫生的Ｈanks入行前於香港演藝學院戲劇學院主修演技，與好戲之人賴慰玲是同班同學，是一名舞台演員、導演及戲劇導師之餘，曾先後與香港多個藝術團體合作的Hanks，曾到內地、澳門、台北、日本、馬來西亞、羅馬尼亞、愛丁堡及加拿大等不同地方作戲劇演出及交流；同時亦有參與配音、影視拍攝、廣告拍攝，及主持等不同類型的演藝工作，並曾不止一次為陳奕迅擔任「身替」及「聲替」。Hanks接受tvb.com訪問時，透露已擔任戲劇導師工作超過十年，有屬於自己的演技教室，並曾因機緣巧合為無綫藝訓班擔任過導師。除了演藝工作，李頊珩近年還開始接觸身心靈修習包括頌缽及音叉聲頻療癒、昆達里尼瑜珈，並成為合資格GYROTONIC®METHOD實習導師。

李頊珩飾演嘅楊醫生勁搶戲。

Hanks又指感恩監製Amy姐親自致電邀請他出演楊醫生一角：「有一日Amy姐搵我，話有個角色好想搵我做，去咗佢office傾。佢話個角色好難做，要有好多個面向，同埋要生面口啲。同Amy姐傾時已好感興趣，因為套劇內容好豐富。Turn out出嚟對我嚟講好好玩。之前我主要做舞台演員，我諗就算做電影都未必咁好玩，又要做咁多面，又要試吊威也，又有好多殺人場口，自己又要死，演戲層面嚟講真係好多嘢玩。」