Pumpkin Jenn化妝師好友大日子玩失蹤　新娘子嬲爆斥無恥

化妝師Gene（右）飛泰國為Pumpkin Jenn化妝，結果no show香港客戶婚禮，令新娘子嬲爆。（影片截圖）

KOL Pumpkin Jenn日前（19日）同圈外男友喺泰國舉行婚禮，有份出席婚禮嘅化妝師好友Gene疑因太盡興而錯過航班，結果no show香港客戶22日婚禮，令新娘子早上5點要周圍搵化妝師救場，事後Gene堅稱自己有出現過喺酒店，並要求新娘子繳付化妝費、車錢、早餐費用1.3萬元！

Gene出現喺Pumpkin Jenn限動，有新娘子友人喺現象，指Gene大醉。

網民兼苦主Hiutungda日前在Threads上載多張照片，其中一張是WhatsApp對話，由早上5點開始搵化妝師Gene，期間多次致電對方但無人接聽，約半小時後Hiutungda通知Gene已經搵到另一名化妝師幫手，並指責Gene失職。Gene最終約6時蒲頭，話自己已經到咗酒店，問可唔可以上房化妝，但遭新娘子拒絕，原因係已經解決no show 問題。

Gene與新娘子對話，當中嘅酒店照片被質疑係做咗手腳。

其後新娘子要求賠償，但Gene表示︰「遲到了一小時，這確實是我們的錯失」，但強調自己同助手6點已到酒店，只係未得到回覆，直到7點半預定拍攝時間結束才敢離開，Gene拒絕現金賠償，但送上價值5800元化妝服務予新娘子，但酒店負責人翻看閉路電視後，確認Gene 未有在22日早上出現喺酒店。

+ 1

大話被踢爆，Gene喺限動發道歉聲明，強調自己19日喺泰國有工作，21日下午已返港，「有預留充足時間12月22日的工作」，兼否認自己因飲醉而 no show。 又上載泰國返港嘅登機證，以及喺酒店大門照片。事情曝光後，有另一Threads友表示曾幫襯Gene ，但結果係對方遲到2小時兼無道歉。