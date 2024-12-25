型佬男神加拿大修車生圖曝光真實狀態　曾公開數落老婆結局大反轉

現年66歲的苗僑偉 (三哥) 年輕時非常之有型靚仔，即使現在已青春不再，但多年來依然Keep得極好，無論樣貌身材都不輸一眾後生小生，狀態絕佳。隨住年齡增長，三哥亦由當年的帥氣靚仔型男變成現在的魅力型佬，散發出成熟穩重男人味，吸引力有增無減。三哥更是圈中出了名的絕世好男人，與三嫂戚美珍相愛逾40年，婚後零緋聞，專情專一，是模範夫妻。日前就有網民於社交網分享了偶遇三哥的生圖，曝光了他的真實狀態。

苗僑偉。（網上圖片）

苗僑偉。（微博@Wearemiu苗僑偉戚美珍）

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍因1982年合作劇集《飛越十八層》相識繼而相戀 (《絕代雙驕》劇照)

該名網民以「謝謝苗僑偉來我店裡修車」為標題，留言寫道：「小時候也不知道 長大會開修車店 也不知道 會幫明星修車 謝謝三哥一直以來的支持與信任」。博主就是在修車店的老闆，當日苗僑偉到了該車去修車。相中可見苗僑偉戴上cap帽和眼鏡，身穿黑色外套配黑色窄腳褲襯卡其色短靴，身材Fit爆，相當有型，狀態絕佳，惹來網民熱議，大讚他越來越帥。

苗僑偉在加拿大修車生圖。(小紅書)

苗僑偉與戚美珍是圈中出名的模範夫妻、不過三哥卻曾公開數戚美珍。1993年亞視台慶上，盧海鵬以及譚炳文齊齊到台下訪問三哥三嫂。李香琴問三哥：「講實在話喇，阿戚 (戚美珍) 係咪一個好老婆先？」大姐明說：「收到風話佢成日蝦你架喎。」在旁的盧海鵬即說：「佢夠膽講唔好咩。」三哥就問：「真係要講實話呀？」三嫂隨即望住他說：「你夠膽你就話唔係。」此時三哥便說：「佢呀，除咗識煮飯洗衫打理家頭細務、湊女、打理生意，其他都無乜好處。」李香琴附和大讚三嫂真是好乖女，真是個好老婆，三哥即賣口乖說：「唔好就唔會做你契女啦，係咪呀。」認真識講說話。