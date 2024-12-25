東張西望｜苦主無故成諮詢人被追數　對方提出一個方法解決勁奇怪

今日（25日）《東張西望》講到苦主表示自己無故被填寫為「諮詢人」，被追數公司追數，而該公司所找的人亦是自己從不認識。追數公司除了「奪命追魂call」外，更出言恐嚇苦主，但今集就講到對方提出用一個方法來解決，令人聞所未聞。

《東張西望》講到苦主表示自己無故被填寫為「諮詢人」，更被追數公司追數。(節目截圖)

追數公司除了「奪命追魂call」外，更出言恐嚇苦主，但今集就講到用一個方法來解決，令人聞所未聞。(節目截圖)

苦主Gigi指自己無故被填寫成為「諮詢人」，但不認識借貸人陳小姐，不過仍然受到追數公司騷擾：「佢真係會keep住咁send一啲短訊或者不停咁打一啲電話，佢個頻密程度係每一日朝頭早夜晚都有，每一個鐘打一次嚟！最頻密嘅時候，試過一日打四五次嚟！咁所以我覺得好滋擾我瞓覺，其實都瞓唔好，對我好困擾。」之後《東張》與Gigi致電兩間收數公司查詢事件，兩間公司都不約而同地向她表示會取消電話追數。

苦主Gigi指自己無故被填寫為「諮詢人」，但就不認為借貸人陳小姐。(節目截圖)

《東張》與Gigi致電兩間收數公司查詢事件，兩間公司都不約而同地向她表示會取消電話追數。(節目截圖)

另一位苦主唐小姐被收數公司「奪命追魂call」，指她欠債不還，而且能說得出她的身分證號碼。唐小姐懷疑自己被盜用個人資料去借錢，而收數公司亦直認不諱，還提出一個建議：「佢就話依家好簡單嘅啫，你首先今日交咗錢先，交完錢之後銀行會出張入數紙畀你，你就攞住張入數紙去財務公司度，去攞返一張『清數紙』，清數紙攞咗之後你就可以報警啦！」收數公司不停叫她先還錢，又說之後可以拿回她先付的款項，唐小姐愈聽愈有問題，最後沒有墮入陷阱，因為收數公司連她的名字都說不出，繼而露出馬腳。

另一位苦主唐小姐被收數公司「奪命追魂call」，指她欠債不還，而且能說得出她的身分證號碼。(節目截圖)