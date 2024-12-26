張致恒終於有工作搵佢表演　宣傳海報P到認唔到係邊個

40歲的張致恒，2019年與太太區燕雯（雯雯）結婚後，先後誕下4名兒子，但二人不時就在社交平台表示「冇錢」，陷入財困的局面。二人曾在社交平台望人「打救」，張致恒亦有「四出撲水」，但長貧難顧，他最後都腳踏實地去開工。早前他才表示自己當渠務工人，昨日（25日）有公司發文邀請了他當去一間酒吧的倒數派對特別嘉賓：「31/12當晚除咗THE LOW MAYS嘅蜜蜂翁同奶油包以及DJ Quintin 同DJ Musea 之外， 我哋仲請咗特別嘉賓 - 張致恒做special guest！到時DJ同樣會大玩中文歌remix！」

40歲的張致恒，2019年與太太區燕雯（雯雯）結婚後，先後誕下4名兒子。(ig@stevencheung)

不少網民見到張致恒終於有工開感到開心，亦有他的粉絲感到興奮因為終於可以見到他「出山」做回歌手。但公司發文的圖片就引起網民的熱議，有網民指覺得這張宣傳圖片「p圖p到唔認得」，更有網民覺得是AI生成。網民留言更點名張致恒：「呢獲唔減減肥佢唔得啦下話。」張致恒亦有回覆網民：「大X鑊」。

呢個係steven本身個樣。(ig@stevencheung)

呢個係steven被P完圖之後個樣。(ig@stevencheung)

有網民見到宣傳圖片就直指他：「可以有錢課金了！」因為之前有指他迷上打寶可夢卡牌手遊，有錢課金但就沒錢讓家人食飽，張致恒見到反立即大動肝火用粗口回應：「課你老X。」

有網民叫steven要減肥。(ig@stevencheung)