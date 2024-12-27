阿嬌鍾欣潼倫敦巡唱超浮腫嚇窒網民　大曬V面近照反擊被指暴脹

現年43歲的鍾欣潼（阿嬌）不時因身形變化而成為網民熱議話題，被譽為「零死角美女」的她曾因荷爾蒙失調一度暴脹，但其後她參加內地真人騷《乘風破浪3》時成功修身，身形及顏值都重回全盛時期！不過近日阿嬌與蔡卓妍（阿Sa）在英國舉行巡迴演唱會時，被發現身形再次暴脹，掀起網民熱議！而阿嬌日前就曬出近照，相中的她更重現V面，成功反擊！

阿嬌鍾欣潼被譽為「零死角美女」！（IG@q_gill）

阿嬌曾因荷爾蒙失調一度暴脹，後來經一番努力成功減磅！（微博@鍾欣潼）

阿嬌參加《乘風破浪3》時狀態大勇！（微博@鍾欣潼）

Twins巡迴演唱會。（微博@鍾欣潼）

鍾欣潼（阿嬌）（微博@鍾欣潼）

Twins的世界巡迴演唱會早前去到英國倫敦站，有網民分享了一張阿嬌的照片，相中所見，身穿藍色露肩長裙的她，身形及面部都相當浮腫，驚現包包面，與之前相比明顯暴脹了幾個碼，引來網民紛紛留言：「係咪浸咗喺海幾日？」、「係咪俾人P咗圖咋，點會恐怖到咁？」不過亦有粉絲力撐偶像：「只是角度問題，真人唔系咁！」

身形及面部都相當浮腫，驚現包包面。（threads截圖）

巡迴演唱會。（微博@鍾欣潼）

大露鎖骨。（微博@鍾欣潼）

為阿Sa慶生。（微博@鍾欣潼）

為阿Sa慶生。（微博@鍾欣潼）

而阿嬌日前就分享了一輯靚相，並寫道：「這是一組有時差的Plog🧩寶寶們好久不見，先來一句Merry Christmas🎄和大家分享一些世巡的美好瞬間～～一路所見所聞都很治癒，去了很多地方看了很多神奇的大自然，多了很多人生體驗。」相中所見，身穿紅色衛衣的阿嬌下巴尖尖，皮膚白滑緊緻，手臂亦十分纖幼，依然靚女！

下巴尖尖！（小紅書圖片）

手臂亦十分纖幼。（小紅書圖片）

依然靚女！（微博@鍾欣潼）

依然靚女！（微博@鍾欣潼）

依然靚女！（微博@鍾欣潼）