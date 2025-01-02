千朵桃花一世開劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《千朵桃花一世開》陸劇，有隨宇而安作為編劇，何澍培為執導，由張彬彬、孫珍妮、汪鐸、張雅欽領銜主演的一套以古裝劇情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《千朵桃花一世開》｜電視劇情大綱

上古時期，人皇昭明為萬民請命，犧牲自己對抗神界。昭明隕落後，愛人混沌珠拼死救下他的一縷魂魄，布下萬世輪回之局。萬世之後，昭明轉世成仙盟盟主謝雪臣，混沌珠亦成為暗域聖女暮懸鈴。兩人終於在人間重逢，卻已經忘卻前塵，變成“正邪不兩立”的對手。暮懸鈴在暗域救下重傷的謝雪臣，以救命之恩要脅與他同行。一路上，兩人從各懷心機到並肩作戰，卸下防備的同時暗生情愫。然而，在爭奪神器“混沌珠”的陰謀中，兩人陷入生死考驗。暮懸鈴因救世犧牲，謝雪臣逆天改命，回到過去救出暮懸鈴。萬世之劫結束，謝雪臣終於魂歸昭明，昭明本體卻已淪為墮神。暮懸鈴用愛喚醒墮神，消弭浩劫，天下太平

《千朵桃花一世開》播出時間｜最新追劇日曆

《千朵桃花一世開》電視劇一共有40集，1月2日12：00上線，優酷全網獨播，優酷會員首更3集，1月3日至1月6日每日更新2集，SVIP會員更新日多看1集。

電視劇千朵桃花一世開@weibo@Weibo

《千朵桃花一世開》｜演員人物關係圖

《千朵桃花一世開》｜演員

張彬彬 飾 謝雪臣

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孫珍妮 飾 暮懸鈴

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汪鐸 飾 南胥月

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張雅欽 飾 高秋旻