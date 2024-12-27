中年好聲音3｜Eric Kwok狠批台風騎呢　胡家健被指舞蹈媲美譚輝智

《中年好聲音3》評審團除了固定班底外，今集起Eric Kwok（郭偉亮）將出任嘉賓評審，谷婭溦、韋綺姍和謝文雅擔任導師，還有兩位資深音樂人張崇德、張家誠出任團戰導師，賽前為選手給予意見。



大灣區杜閱＋陳嘉琦、新馬區劉家溢復活

除了香港賽區、大灣區及新馬賽區32位選手成功晉級之外，3位新馬區及大灣區選手亦被復活，分別是兩位大灣區「我最喜愛選手」杜閱和陳嘉琦，及新馬區「我最喜愛選手」劉家溢。新一回賽制，35位選手分為7組，選手按晉級次序從7首指定歌曲中選歌；每位評審最高可給每一組20分，另邊廂下一回合導師分組賽的三位導師谷婭溦、韋綺姍和謝文雅，會在後台憑聲音盲選揀學員（每位導師最多可選三位），每撳燈一次可為該團戰演出加1分，而該團戰組別亦可獲得免淘汰資格。

李創偉、善玥澄、楊炳德、李金凱、陳溢光演出《大熱》。

李創偉、善玥澄、楊炳德、李金凱、陳溢光演出《大熱》。

李金凱跳出框框跳唱快歌。

善玥澄一改以往溫柔婉約形象，非常新鮮！

善玥澄一改以往溫柔婉約形象，非常新鮮！

每組表現各有特色，其中最搶焦的舞台演出，必定是任職舞蹈老師「翻版沈震軒」李創偉帶領下組員演出快歌《大熱》的一組，五人穿著黑紅色戰衣上陣，跳出框框落力演出，尤其因觸電意外雙臂截肢的李金凱，大膽挑戰唯一的快歌，意志和膽識令人敬佩，周國豐表示很欣賞李金凱跳出舒適圈這份精神，但勸喻他切勿亂挑戰自己：「你仍然用緊慢歌嘅方式去唱快歌，唱功方面有唔少瑕疵，唔好亂咁挑戰自己。」同組的「翻版譚詠麟」楊炳德亦成為評審焦點，肥媽直言：「冇諗過假譚詠麟可以咁跳，好有隊形！」Eric亦大讚：「幾鍾意譚詠麟版嘅《大熱》，唔係妖，而係機械版黑武士，好用力。」

肥媽大讚好有隊形。

「翻版譚詠麟」楊炳德亦成為評審焦點。

「翻版譚詠麟」楊炳德亦成為評審焦點。

Eric Kwok點名話幾鍾意譚詠麟版嘅《大熱》！

相反，「養豬人」胡家健帶領下演繹的《知心當玩偶》似乎相當強差人意，Eric直指走音甩beat之餘，更狠批台風騎呢：「家溢跳舞，好似睇緊漫畫咁；家健，好似有隻蚊嬲緊佢；春茹，好似日本公仔睇唔到眼白；唯獨爭偉倫，高大靚仔，騎呢唔到。不過就係四個都騎呢，忽然有個唔騎呢，就更加騎呢，成件事冇一個合體！」

賽前曾到胡家健養豬場練習。20/21 22

賽前曾到胡家健養豬場練習。

台風遭Eric Kwok狠批騎呢。

劉家溢被指似動漫人物。

胡家健被指舞蹈生硬媲美《中年2》譚輝智

張佳添也指胡家健舞蹈最生硬，娛樂性拍得住《中年2》的譚輝智：「目光不斷擺佢身上，好可愛，臨尾不斷loop同一個手勢，繼譚輝智跳舞之後，最有娛樂性嘅一個。」而當晚將繼續進行殘酷淘汰，五位選手將會被foul。

胡家健被張佳添指舞蹈生硬，繼譚輝智之後係最有娛樂性嘅一個！