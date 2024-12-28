黃聖依富商老公爆曾有機會同人氣花旦成戀人　楊子簽入旗下力捧

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子因參加節目《再見愛人4》引起不少關注。而在最新一集節目中，男方大談舊日往事，自爆在與黃聖依確定戀人關係之前，曾有一個差不多發展成戀人關係的女明星，而且名氣亦不比黃聖依小，引起全網紛紛猜測。

黃聖依﹑楊子的婚姻引起不少話題。（微博圖片）

在節目中楊子向黃聖依透露：「其實在我們倆沒有真正好過之前，我可能也有好多機會。在那個時候其實，你也知道的差不多快要發展成像我們倆一樣關係的。」還表示那個人的名氣不比黃聖依小，最終有選擇之下更偏向喜歡黃聖依。隨後她就打斷男方的說話有一些質疑表示：「那你的意思是你選擇了我，本來你可以選擇那個人。我不是很在乎這個事情。」而在她心目中只想知道楊子既然選擇了她，那到底有沒有讓他變得更好呢？他二話不說：「當然有，但實際上我從不認為我不認識你，我的知名度會低。」

不少網民聽完楊子的說話後總覺得有別樣的意思，認為他是在向黃聖依表明，她並不是他心目中的首選，有一點PUA對方，而PUA所指就是通過使用技巧和策略來增加自己在異性間的吸引力並建立關係。

楊子自爆在與黃聖依確定戀人關係之前，曾有一個差不多發展成戀人關係的女明星。（微博圖片）

不少網民認為楊子的說話有別樣的意思。（微博圖片）

對於楊子口中所說有機會發展成戀人關係的女明星，不少網民就紛紛猜測，更懷疑是現年38歲的人氣花旦穎兒。而穎兒早年曾簽約成為楊子公司旗下藝人，他撥出許多資源力捧對方，在電影《盜版愛情》擔任女主角，而黃聖依只能任配角而已。現在的穎兒早在2017年與人氣男星付辛博結婚，婚後育有一女兒，一家三口相當幸福。