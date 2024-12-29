KOL委屈發文呻機艙飽受不公平對待：大力撞我條頸

長腿女神KOL Jasmine Cheung一向活躍使用社交網，並且發布日常生活點滴，日前她搭經濟艙飽受不公平對待，所以選擇發文分享是次的經歷。她寫上：「岩岩由聖彼得堡飛杜拜受到一個好唔公平嘅對待，令我非常唔開心由於搭凌晨機，我一上機已經想瞓覺，起飛後馬上調低咗椅背，坐我後面嘅乘客（都係香港人）喺用餐嘅時候，好冇禮貌咁叫我調返高（因為覺得我阻住佢）。」

Jasmine Cheung發文呻機艙飽受不公平對待。（Threads圖片）

求助空姐無援仍然被乘客鬧

Jasmine Cheung繼續描述當天的事發經過：「我完全明白會冇位食嘢，所以都即刻做用餐完畢，我打算調低番個椅背繼續瞓覺，調之前我肯定空姐已經收咗佢嘅餐盤，我亦有問多佢一次可唔可以調低椅背瞓覺，佢話可以，但最好唔好，因為咁會阻住佢睇電視我同佢講呢個係我嘅權利嚟，之後佢講咗幾句說話鬧我，我唔想同佢嘈，所以就搵空姐解決，亦再三問空姐，椅背可唔可以調節至最低空姐話就算你冇事先問佢，都可以咁做，同時空姐幫我再次調低椅背。」

Jasmine Cheung繼續描述當天的事發經過。（Threads圖片）

她透露求助空姐無援：「之後佢同行嗰位朋友都開始鬧我＋不斷拍我嘅椅背，令我瞓唔到之餘，第一下佢地拍得好大力撞到我條頸，（我當時帶咗眼罩，無為意佢哋有所行動），我再次請空姐幫忙阻止，好感謝 Emirates EK176 嘅 crew 馬上幫我調位調位後我仍然好唔開心，覺得成件事好荒謬之餘，成程機都好擔心佢地會過嚟騷擾我無諗過喺東張西望睇過類似嘅事件會發生喺自己身上，原來都幾委屈，對方仲要都係香港人嚟。」

Jasmine Cheung還原事發情況。（Threads圖片）

Jasmine Cheung性感打扮。（Threads圖片）

Jasmine Cheung靚女相。（Threads圖片）

網民相當同情的遭遇並留言寫上：「同情你遭遇不過都要講一句，其實派餐時間係應該要自動自覺調返高張凳，唔應該要等其他乘客/空姐出聲其餘時間乘客就有自由調低張凳了」、「俾個擁抱你！我以前搭飛機嘅時候間唔中前面嘅乘客就算係用餐時候都會照調低椅背，你肯用餐時調番椅背，同埋其他時間去主動問佢可唔調低可以已經好好。係鬧你嘅人度受嘅委屈，希望可以隨住你嘅眼淚一齊沖走，唔好留佢哋係你個腦入面影你，最後只會辛苦你呀。加油！」

網民相當同情Jasmine Cheung的遭遇。（Threads圖片）

Jasmine Cheung勁委屈忍唔住喊。（Threads圖片）