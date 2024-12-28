37歲女星回歸電視圈殺出血路　撼贏多位花旦勇奪多個年度第一

「神仙姐姐」劉亦菲自2017年回歸電視圈後，演藝事業更上一層樓，相繼推出的《夢華錄》、《去有風的地方》、《玫瑰的故事》均大受歡迎。其中《玫》在今年創下多個第一名好成績，更在近日公布的「騰訊娛樂白皮書」中奪得多個排行榜第一名，相當厲害。

《玫瑰的故事》今年話題度相當之高。（《玫瑰的故事》微博圖片）

從「騰訊娛樂白皮書」」公布的成績可見，在劇集演員綜合熱度排行榜中，劉亦菲以82.4熱度量贏得第一名，而人氣女星趙麗穎奪第二名，第三名則是楊紫，而今年憑劇集《墨雨雲間》再次走紅的吳謹言則排在第十名位置。

今年有不少以大女主視覺推出的劇集都大受歡迎，但全部都不及劉亦菲主演的《玫瑰的故事》，在女性TGI指數排行榜中，《玫瑰的故事》毫無疑問奪得第一名，而虞書欣主演的《永夜星河》排第二名，第三名則是楊紫主演的《長相思2》。另外，在贊助品牌數量中，《玫瑰的故事》以56個贊助數量以及11個跨界聯名品牌數量奪得第一名，相當厲害。

劉亦菲奪得多個第一名。（微博圖片）

《玫瑰的故事》亦是贊助品牌數量中奪得第一。（微博圖片）

吳謹言今年憑《墨雨雲間》再次走紅﹑趙麗穎今年推出的《與鳳行》同樣受歡迎。（吳謹言微博圖片﹑趙麗穎微博圖片）

劉亦菲除了獲得「騰訊娛樂白皮書」多個排行榜第一名之外，其在「豆瓣2024年度熱議角色」中，以《玫瑰的故事》中的黃亦玫獲得第一名，還有「小紅書瀏覽量」排行榜、「抖音排行榜」，《玫瑰的故事》均奪第一名，而在「百度熱搜年度報告」中，她更是唯一一位上榜的明星，今年靠着《玫瑰的故事》，無論在口碑、熱度、贊助等都遙遙領先，被網民推為是2024年度頂流劇集。