趙薇被列為「劣跡藝人」遭封殺3年　疑鋪路復出IG曬新相惹揣測

內地女星趙薇於2021年8月突然傳出被列為「劣跡藝人」遭內地封殺，過去的作品如《還珠格格》等皆被除名，甚至無法在愛奇藝、優酷、百度百科搜尋到「趙薇」兩字，徹底消失娛樂圈。至今年3月，趙薇傳將獲逐步解封，其社交平台帳戶陸續恢復正常，內地網站亦解封了其影片。

有傳趙薇將復出（ig@vicki_zhaowei）

今日（28日）趙薇突然在社交平台發文，高調宣布跟富商黃有龍離婚，而上月她亦有更新其IG賬戶，「復出」似乎有跡可尋！早前內地真人騷《演員請就位》傳出將拍第3季，而趙薇曾擔任過兩季導師，雖然新名單中未見趙薇名字，不過，趙薇上月在IG分享一張手轉陀螺的照片，並留下一個「向日葵」的表情符號，讓人聯想到電影《潛行兇間》（Inception）的轉陀螺照片，令人聯想到趙薇的處境就像電影中所表現的那樣，「陀螺到底有沒停？如果沒停，是否意味著主人翁一直被困在夢境裏；倘若停了，是否說明主人公回到了現實……」。

趙薇宣布與黃有龍離婚。（微博@趙薇）

趙薇一個帖文引來數千網民按讚，當中包括好友舒淇，網民紛紛留言：「是要復出了嗎？」、「勇敢的燕子啊～把我的心願告訴她，說我還站在天橋下等著她回到我的身邊」、「你永遠優於別人，你永遠在我心裡是最漂亮、最有實力演戲也是我最愛看的那位女演員」、「趙姐。你不要再假裝沉默了。你的性格就不是忍受的性格」、「姐姐，你終於更新了，好想你」等。

趙薇上月在IG分享一張手轉陀螺的照片，引發逾千留言，當中包括舒淇按讚。（ig@vicki_zhaowei）

2021年內地廣電局致力整頓娛樂圈風氣，銳意嚴打劣迹藝人，已先後多次發布針對劣迹藝人的各種限制令，對違法違規違紀的藝人進行堅決取締。當年網上瘋傳一份疑似是由官方部門公布的25位劣迹藝人名單，從名單上可見趙薇就被歸為「政治問題」類，且位於懲處榜首位置。