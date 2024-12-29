張智霖未關心郭富城台灣演唱會意外：我覺得應該畀佢好好哋休息

《澳門戶外表演區預熱音樂會》昨日（28日）於宗門新地標舉辦，不少歌手都有出席，例如：亞洲超星團、張敬軒、張智霖、周柏豪、衛蘭、胡定欣、陳展鵬、羅啟豪、鍾柔美、張馳豪、黃洛姸、林智樂及姚焯菲等。張智霖打頭陣率先出場，唱出經典歌曲《衝上雲宵》及《祝君好》，令在場的觀眾都感到興奮。

澳門昨日於新地方舉辦戶外音樂會，不少歌手都有出席。（胡凱欣 攝)

澳門昨日於新地方舉辦戶外音樂會，不少歌手都有出席。（胡凱欣 攝)

澳門昨日於新地方舉辦戶外音樂會，不少歌手都有出席。（胡凱欣 攝)

澳門昨日於新地方舉辦戶外音樂會，不少歌手都有出席。（胡凱欣 攝)

澳門昨日於新地方舉辦戶外音樂會，不少歌手都有出席。（胡凱欣 攝)

澳門昨日於新地方舉辦戶外音樂會，不少歌手都有出席。（胡凱欣 攝)

張智霖接受傳媒訪問時表示今次是第一次到澳門的戶外演唱會：「我覺得好榮幸，作為第一個上台嘅歌手，好好咁記住呢一刻。」剛剛去完日旅行回來的張智霖指自己沒有滑雪，因為需要工作加上害怕受傷，所以就去日本「靜養」。

張智霖接受傳媒訪問時表示今次是第一次到澳門的戶外演唱會。（胡凱欣 攝)

張智霖透露老婆袁詠儀都沒有滑雪，所以只有兒子魔童與一班好友去滑雪。雖然張智霖不滑雪，但就去了浸溫泉，還表示自己浸溫泉浸到皮膚「滑滑的」，自己亦很少離開酒店，所以不知道有這麼多朋友在日本。

雖然張智霖不滑雪，但就去了浸溫泉，還表示自己浸溫泉浸到皮膚「滑滑的」。（胡凱欣 攝)

張智霖有份主演的電影《誤判》成為聖誕票房冠軍，他表示這結果的確令人鼓舞：「好鼓舞人心嘅，希望一啲用心嘅作品大家都會入場支持，希望會再接再厲演更加多唔同嘅角色畀大家睇。」而自己亦有空可以準備謝票。而跨年當日則會與家人渡過，因為魔童即將出國讀書，所以他把握時間陪家人。

張智霖跨年當日則會與家人渡過。（胡凱欣 攝)

張智霖被問到有否關心郭富城於台灣演唱會的意外，他表示沒有傳訊息給他，因為周圍一定很多人關心他：「我覺得應該畀佢好好哋休息。」