炎明熹「解凍」無期缺席音樂頒獎禮　新城得獎第一個多謝呢個人

現年19歲的「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）疑合約問題遭無綫（TVB）雪藏近大半年，幕前工作幾乎清零，拍攝多時的音樂特輯《戀上西沙》及特輯主題曲《最動人一次》傳因客戶要求才獲「放行」得以重見天日，但Gigi並未真正走出「「雪櫃」，宣傳活動當日不獲TVB安排做訪問，連《TVB娛樂新聞台》都不派員採訪Gigi。

炎明熹於12月15日出席活動，與粉絲大合照。她身穿粉藍西裝外套、黑色牛仔褲，頭戴cap 帽，疑似未獲安排「妝頭」。（葉志明攝）

炎明熹現身音樂特輯記者會，但無綫在傳媒到場後才宣布「炎明熹趕時間未必做到訪問」。（葉志明攝）

雪足近大半年，炎明熹12月15日出席公開活動。（葉志明攝）

Gigi拍攝多時的音樂特輯《戀上西沙》，傳因客戶要求才獲「放行」推出。

Gigi「解凍」無期，預料年尾至明年初舉行的音樂頒獎禮都會缺席，而昨日（28日）新城廣播電台舉行《新城勁爆頒獎典禮2024》，Gigi雖然沒有歌曲打入「勁爆年度歌曲獎」十大，但仍獲頒「勁爆十大卓越歌手獎」，她未有親身上台領獎，但今日（29日）在IG Story發文寫下得獎感受，而第一個要感激就是新城廣播首席營運總監馬浚偉，Gigi寫道：「好開心新城頒呢一個獎俾我，係一個好大嘅驚喜，多謝馬生（馬浚偉），多謝新城上上下下嘅DJ，我會繼續努力做好自己；在這裏我好想多謝過去一年每位幫助過我嘅人，亦都好多謝公司及一班辛勞嘅工作人員，當然最重要多謝你哋一路上全力支持住我，多謝你哋Gi炎粉同小火苗，以後我會更加努力，希望將呢個獎嘅力量延續落去。」

炎明熹去年性感打感出席新城勁爆頒獎典禮。（資料圖片）

炎明熹寫下得獎感受。（ig@yiminghay）

炎明熹第一個多謝係「馬生」馬浚偉。（資料圖片）

Gigi最近同友人去韓國玩。（ig@yiminghay）

影低唔少靚相，型！（ig@yiminghay）

影低唔少靚相，型！（ig@yiminghay）

Gigi最近同閨密去旅行。（ig@yiminghay）

Gigi在社交平台保持曝光，而一班Gi炎粉（粉絲暱稱）亦好落力為偶像的新歌宣傳，除在巴士車身登廣告，更在尖沙咀、旺角、銅鑼灣等多區買下戶外大型LED屏幕應援。日前Gigi就快閃尖沙咀及旺角鬧市，在其戶外LED屏幕廣告前「打卡」，感謝歌迷會的支持。

Gigi快閃尖沙咀及旺角鬧市，在其戶外LED屏幕廣告前「打卡」。（ig@yiminghay）