88歲「順嫂」梁葆貞移加安享晚年　爆梁朝偉不為人知真性情一面

現年88歲的「順嫂」梁葆貞出身演藝世家，爸爸是已故演藝名宿、有「丑生王」之稱的梁醒波，其兩名姊妹文蘭及梁寶珠均為知名藝人。

梁葆貞出身演藝世家，爸爸是已故演藝名宿有「丑生王」之稱梁醒波。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

梁葆貞出身演藝世家，爸爸是已故演藝名宿有「丑生王」之稱梁醒波。（網上圖片）

梁葆貞因為爸爸關係，一入行就有得做配角。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

梁葆貞曾在TVB經典處境劇《香港81》系列飾演「順嫂」，又在《餐餐有宋家》中飾演宋家仔女的姑媽，令觀眾留下深刻印象。早年梁葆貞移居加拿大生活，現在已四代同堂，但仍會每隔半年返香港一次，與親朋好友相敍。最近梁葆貞回港接受香港演藝人協會《傳承．前輩專訪》，談到多位曾合作的演藝界巨星，她指很多後輩都好識尊重老人家，而且「愈紅愈好」。

梁葆貞曾在TVB經典處境劇《香港81》系列飾演「順嫂」。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

梁葆貞唔介意人叫佢「順嫂」。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

梁葆貞唔介意人叫佢「順嫂」。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

梁葆貞另一經典角色，是在《餐餐有宋家》中飾演宋家仔女的姑媽。（電視截圖）

提到拍劇辛酸，梁葆貞表示當年住在錦繡花園，如接朝早6時通告，返TVB開工路程遠特別困難。她憶起1989年與梁朝偉合作劇集《俠客行》，劇中梁葆貞飾演梁朝偉的師傅「雪山派掌門夫人」，梁葆貞說：「嗰日偉仔車我返屋企，佢問『你聽日幾點通告呀？』6時囉，佢話『唔好咁早返』，我問點解呀？」原來翌日二人又再同場，但梁朝偉講明會遲到兩小時，她續說：「佢話『8點先返，捱咗幾晚通宵，我仲捱呀？我唔返呀，你去勞工處都唔夠我講，我要瞓呀聽日。』」

梁葆貞回憶當年與梁朝偉合作拍《俠客行》。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

指對方捱幾晚通宵，決定第二朝瞓晏啲自行補眠。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

梁葆貞坦言當時大家地位不同，擔心梁朝偉如失眠早返到公司，而自己遲到會被責罵，最終只遲了半小時。梁葆貞說：「個衰仔返嚟微微笑，『你幾點返？』6點半，（梁朝偉）『話咗你又唔聽』，我話驚你阿哥失眠，你返咗我未返，我會死㗎！」梁葆貞又指周海媚都一樣，讚很多後輩都好友善。

梁葆貞讚好多後輩演員都好乖。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

梁朝偉當年演《俠客行》都捱咗唔知幾多晚通宵。（網上圖片）

梁朝偉同劉德華都係TVB木人巷捱咗好多年。（視覺中國）

另外，梁葆貞又提到「哥哥」張國榮，指張國榮經常在電視台工作會遇見，他又曾客串一集《香港81》系列，飾演梁葆貞的租客，故二人接觸較多。其後梁葆貞返溫哥華，一次在錄影廠相遇，被張國榮問為何去溫哥華都不聯絡，梁葆貞解釋：「我話大哥我冇你電話、冇你地址去邊度搵你呀！佢話『我𠵱家寫畀你』，跟住（有人）叫張國榮入廠，佢真係拍完個鏡頭，寫住個電話通廠搵我，佢唔知我喺邊間廠，真係哥哥好乖。」梁葆貞收到張國榮寫住電話的紙，張國榮又叫她一定要聯絡，屆時帶她飲茶、再參觀屋企。但可惜，梁葆貞取得張國榮的聯絡方法後，對方已離世，她感慨說：「即係愈紅嗰啲愈好，我覺得。」

張國榮為人好親切，原約定梁葆貞加拿大再見面，可惜對方已離世。（網上圖片）

梁葆貞已移居加拿大多年。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

現在四代同堂好幸福。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）