kayan9896吳家忻聖誕前甩拖　豪門夢碎後頻約猛料星二代解悶

現年26歲的kayan9896（吳家忻）今年3月公開與身家百億的富三代馬桂烽（Justin）拍拖，兩人愛得高調，曾跟馬桂烽媽媽薛芷倫一齊慶祝母親節，看似成功打入上流，被封為「準百億新抱」。想不到在聖誕前夕，吳家忻突然宣布與Justin分手，在IG限時動態發文說：「hello多謝各位傳媒朋友呢幾個星期既（嘅）pm問候！無錯我已經分左（咗）手啦～希望大家比啲私人空間我地（哋） 我係（喺）到講埋之後就唔回應了。再一次多謝大家嘅關心同體諒 祝大家merry Christmas！我要訓（瞓）覺啦bye！」

kayan9896被喻為新一代「最索KOL」。（ig@kayan9896）

kayan9896聖誕前突然宣布與富三代馬桂烽分手。（ig@kayan9896）

kayan9896聖誕前突然宣布與富三代馬桂烽分手。（網上圖片）

吳家忻曾與薛芷倫一齊慶祝母親節，被指是「準百億新抱」。。（網上圖片）

被指豪門夢碎的吳家忻備受壓力，但沒有收埋自己，繼續約朋友外出吃喝玩樂。而連日約會得最多，相信是上山詩鈉女兒、張智霖表侄女Hilary，想不到二人原來好老友，Hilary在boxing day（26日）在IG分享了多張聖誕開派對的相片，寫上：「Second day of Christmas」，發現吳家忻亦有份現身參與派對。相中見吳家忻穿上黑色運動外套，內襯同色緊身Tee露出小蠻腰，看來心情不俗，佻皮地擺出港女Pose舉V字兼伸脷，青春迫人。另一張相見到她穿上英超球隊曼聯經典球衣，戴上聖誕樹帽又架上搞怪眼鏡聖誕裝飾，雖然未如身旁友人般興奮舉，但亦微笑面對鏡頭。

今個聖誕節吳家忻頻約會Hilary。（ig@hilaryasdf）

吳家忻未有因分手而唔出街。（ig@hilaryasdf）

昨日（28日）吳家忻再在IG Story轉發Hilary的Po，今次二人沒有刻意打扮，一身休閒服在疑似家中舉手機自拍，留言：「friday date」，看來二人真是好老友。

吳家忻同Hilary呢幾日都見得好頻密。（ig@kayan9896）

素顏出鏡？（ig@kayan9896）

甩拖吳家忻頻頻出街。（ig@kayan9896）

現年27歲的Hilary是上山詩鈉與前夫Edmond所生的女兒，擁有混血靚樣、外形出眾，被喻為是沈月最大勁敵的「索爆星二代」之一。2019年Hilary認戀富三代施仲樂，男方是吳千語老公施伯雄同一家族的後人。Hilary與施仲樂熱戀初期曾陪男友入馬場拉頭馬，一度被指有望嫁入豪門，至2021年施仲樂被傳媒發現換了新女伴陪入馬場，施仲樂父親施榮懷亦透露兒子與Hilary早於2020年分手。

Hilary（前排右一）跟施仲樂入馬場有頭馬拉，被當時男友擁着大合照。（有線節目截圖）

Hilary係上山詩納女兒。（ig@hilaryasdf）

Hilary亦係新一代「索爆星二代」。（ig@hilaryasdf）

Hilary亦曾被指豪門豪碎。（ig@hilaryasdf）

Hilary身材好Fit。（ig@hilaryasdf）