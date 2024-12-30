78歲老戲骨戴超被誤認為普通人唔認得　無綫38年不滿新人做戲離巢

現年78歲的資深演員劉江於2019年出席《萬千星輝頒獎典禮》時，突然宣布約滿離巢，與TVB結束38年賓主關係，當時劉江指不續約後失眠了兩晚。回復自由身的劉江仍有接劇接電影，今年在電視劇《家族榮耀之繼承者》演許紹雄爸爸。

劉江。（劇集截圖）

現實中的許紹雄與劉江的年齡只是相差兩年，卻在戲中演父子。(節目截圖)

近日有網民稱偶遇劉江，竟把他誤認為客人。有人於社交網發文：「偶遇明星誤認成客戶了，就挺懊悔的 今年最後一場會，偶遇tvb老戲骨沒認出來，還以為是客戶盛感盛#劉江」他指圖中戴上太陽眼鏡的人便是劉江，看來他精神不錯。

劉江再令後生一輩記得，應該是這張改圖，但劉老師表示:「自己從來冇講『講呢啲』，但啲人就當咗我講。」

後生時的劉江曾擔任過武術指導，初期演出大多是武打片。（網上圖片）

劉江以往拍劇日夜顛倒，33歲曾因過勞而腦血管栓塞中風，導致身體癱瘓，一度以為世界末日，見到個仔爆喊。幸好劉江憑堅定意志，入院9日便奇蹟康復。劉江離巢後曾接受訪問，大讚TVB多年來都對他都好好，離巢主因是老戲骨一個接一個走，無人跟他鬥戲，遇不到好對手，加上青黃不接，大台沒有好好培養新人，故離巢尋找新機會。劉江在訪問中指：「人呢越嚟越離開咗好多，開始出現斷層，令到做戲上比較難做啲。有得拍戲、有發揮我就開心，一套劇都夠，始終我最在乎都係劇本。」又指「似帶住一班小朋友去做戲。」

有網民指見到劉江認唔出。（網上圖片）