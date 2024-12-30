江信熹入選百大型男第29位即多謝粉絲　自爆忙到半年冇返澳門屋企

澳門日前（28日）於新地方舉辦戶外音樂會，不少歌手都有出席，例如：亞洲超星團、張敬軒、張智霖、周柏豪、衛蘭、胡定欣、陳展鵬、羅啟豪、鍾柔美、張馳豪、黃洛姸、林智樂及姚焯菲等人。亞洲超星團成員丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、張鎬濂、文佐匡、區珀豪、黃星綽、余宗遙及江信熹再次重聚，9位大男孩玩得不奕樂乎，更立即為整場音樂會添加了不少青春活力。

亞洲超星團成員丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、張鎬濂、文佐匡、區珀豪、黃星綽、余宗遙及江信熹再次重聚。（胡凱欣 攝）

9位大男孩玩得不奕樂乎，更立即為整場音樂會添加了不少青春活力。（胡凱欣 攝）

9位成員接受《香港01》訪問時表示再重聚表演都感到「好開心」，亦希望之後會再多點機會合作。而作為澳門人的江信熹今次回到自己主場表演，他都感到興奮，但就透露很久沒有回家了：「其實我已經半年冇返屋企，跟住覺得一返嚟就有咁大嘅舞台等住我，梗係好開心。同埋最主要係同佢哋有重聚嘛，因為好耐冇見！跟住一齊合作舞台，一直係一齊咁樣喺咁大嘅舞台上面表演，都好興奮。（今次有冇趁機會返屋企？）有啊，一落地就即刻去返咗屋企。」

作為澳門人的江信熹今次回到自己主場表演，他都感到興奮，但就透露很久沒有回家了。（胡凱欣 攝）

而江信熹入選百大型男第29名，身邊的成員立即為他歡呼，他則表示自己沒想過：「其實冇諗過呢件事情，我覺得一定係粉絲喺背後付出咗好多，即係幫我投票，或者係一直咁樣去support我，即係多謝佢哋。」

江信熹入選百大型男第29名，身邊的成員立即為他歡呼。（胡凱欣 攝）

9位成員今次在台上表演了《Shining》及《初戀》兩首歌，但因為江信熹之前並未跳過《初戀》，而大家亦各有各忙，他們被問到會否很難夾時間排練。江信熹即表示幸得張鎬濂幫忙：「我係冇學過《初戀》嘅，跟住我喺北京嗰陣時就LimLim（張鎬濂）就教咗我先，跟住一過嚟之後細Hugo（黃星綽）又幫我。幫我整啲動作，跟住我覺得好快就跟上啦。」