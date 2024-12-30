中年好聲音3｜「顏志恒2.0」張家豪被淘汰雖敗猶榮　網民指唔公平

TVB節目《中年好聲音3》昨日（29日）一集播出30強爭霸戰，今集總共淘汰5位選手，當中包括有「顏志恒2.0」之稱的張家豪。不少網民看完今集之後都表示覺得賽果不公，覺得不應該淘汰張家豪，更指出大灣區選手高菲一直走音都有得留低。

少網民看完今集之後都表示覺得賽果不公，覺得不應該淘汰張家豪。(節目截圖)

今集莫麗淇、劉傳民、阮慧珊、Dan James（占士丁丁）及張家豪唱出《冷雨夜》，最後得到75分，但因為排尾二，所以需要在隊中淘汰兩位成員。而莫麗淇及張家豪就是這隊被淘汰的兩位，但不少網民都為張家豪被淘汰感到不值。

今集莫麗淇、劉傳民、阮慧珊、Dan James（占士丁丁）及張家豪唱出《冷雨夜》。(節目截圖)

張家豪被淘汰後未講感言就已經哭起來，而好友顏志恒亦有到現場支持，張家豪表示：「我想多謝我自己，我自己夠膽行出呢一步參加《中年好聲音3》，我一路都好想做呢一樣嘢畀我爸爸媽媽睇，我係做到一樣嘢令佢驕傲，所以今日我都覺得我嬴咗嘅。」

張家豪被淘汰後未講感言就已經哭起來。(節目截圖)

好友顏志恒亦有到現場支持。(節目截圖)

網民覺得製作組不公：「冷雨夜組全晚尾二，按歌聲呢隊家豪真不應淘汰！製作組太過分了」、「唔掣呀！Fat 4又少一個，還我家豪」、「和中二團戰一樣，根本就係內定左留邊個，邊個要走」、「好唔公平呀 將啲好有料嘅人淘汰 希望節目組可以再搞敗者復活節畀機會佢哋」、「肥仔歌神張家豪被淘汰，最可惜就係佢」。而張家豪亦有現身回覆網民：「多謝你支持！我盡力無悔了！」

網民覺得製作組不公。(網上截圖)

網民覺得製作組不公。(網上截圖)

網民覺得製作組不公。(網上截圖)

網民覺得製作組不公。(網上截圖)

網民覺得製作組不公。(網上截圖)