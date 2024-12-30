中年好聲音3丨黃博帶隊出色仍屈居第二　劉洋隊無懼失聲奪第一

《中年好聲音3》新一回賽制，35位選手分為7組，按晉級次序從7首指定歌曲中選歌；每位評審最高可給每一組20分，另邊廂三位導師谷婭溦、韋綺姍和謝文雅，在後台憑聲音盲選揀學員（每位導師最多可選三位），每撳燈一次可為該團戰演出加1分，該隊亦可獲得免淘汰資格；團戰最低分的三組，會共淘汰五人。



劉洋（隊長）、趙浚承、曹越、何平秋、王鄭浚仁演出《我的歌聲裡》。22-24

趙浚承食完蛇羹突然失聲，綵排需由王鄭浚仁代唱。

趙浚承食完蛇羹突然失聲，綵排需由王鄭浚仁代唱。

趙浚承食完蛇羹突然失聲，綵排需由王鄭浚仁代唱。

本回合最高分的劉洋隊，在分組後曾爆「失聲風波」，隊員趙浚承自揭吃過蛇羹後突然失聲，綵排時也未能唱歌，需由王鄭浚仁代唱；曾以男子組合Square出道的趙浚承謙稱「掹車邊」參賽：「心情好驚，我好鍾意唱歌，曾經出過道，之後離開做其他行業，放棄咗唱歌，覺得自己冇機會。同呢班人聚埋有共同喜好同愛好，好難得，我掹車邊跟住佢哋。」五人演繹《我的歌聲裡》贏盡全場拍掌聲，張佳添激讚：「你呢班人可以成團，好厲害！劉洋有一段發揮得非常之好，其餘四個都冇失色。」周國豐亦讚劉洋音樂感強：「簡單幾句verse已將首歌帶到出嚟，整體五個人完全合格，冇可能foul你哋。」

奪得91分，成為第一名！張佳添激讚：「呢班人可以成團，好厲害！」

黃博（隊長）、任永健、羅逸軒、杜閱、陳嘉琦演出《到底發生過什麼事》。

黃博（隊長）、任永健、羅逸軒、杜閱、陳嘉琦演出《到底發生過什麼事》。

屈居第二的黃博隊，周國豐大讚表現極佳：「個頭開得好好，三個女仔嘅穩定性令我哋好快進入到首歌。唯一要扣分係去到music bridge之後，chorus部分個力量，黃博係有啲要負責，力量去唔到將首歌推進再上一層。」Eric Kwok反而被黃博的演技吸引著：「黃博企喺後面嗰幕，我好鍾意，佢好有戲，成個表情話畀你知隻歌講乜、唱緊乜，身為歌手有戲好緊要。」五人得悉分數奪得88分好成績，即擁作一團感動流淚，羅逸軒感觸良多：「我哋五個係好內斂嘅人，開頭讓得好緊要，行前一步又退一步，好開心你哋睇到我哋當中嘅合作。」

黃博（隊長）、任永健、羅逸軒、杜閱、陳嘉琦演出《到底發生過什麼事》。

黃博（隊長）、任永健、羅逸軒、杜閱、陳嘉琦演出《到底發生過什麼事》。

周國豐直指黃博喺其中一段chorus唔夠力。

除了「養豬人」胡家健隊被Eric Kwok狠批台風騎呢，成為最低分包尾一隊，獲得尾二75分的莫麗淇隊，亦被這位客席評審直指災難式演出，Eric Kwok說：「團火喺呢個表演係冇撻著過，五個都好有character，但for一個團隊表演我覺得係一個disaster（災難）。」至於淘汰區，本回共foul五位選手，分別是《傾城》蕭樺堅、《冷雨夜》莫麗淇和張家豪，及《知心當玩偶》劉家溢和梁春茹。

莫麗淇（隊長）、劉傳民、阮慧珊、Dan James、張家豪演出《冷雨夜》，奪75分尾二位置 。

莫麗淇（隊長）、劉傳民、阮慧珊、Dan James、張家豪演出《冷雨夜》，奪75分尾二位置 。

團戰分組分數