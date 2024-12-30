新人王智騫「男男CP」上演親熱床戲　海量裸露鏡頭咀爆男友唔尷尬

以男男CP上陣成功突圍的型男藝人王智騫（Martin）與范麒智（Kenji），近日到台灣為領銜主演的BL劇《靈魂約定》進行拍攝；《靈魂約定》改編自台灣原創小說《靈魂的約定》，講述靈魂交換，一個69歲老人魂穿到20歲孫子身上，與室友共譜出一段命運錯綜交織的特別情緣。當中Martin與Kenji除了會有親嘴戲外，更會有床戲及海量裸露鏡頭，為投入角色，二人在鏡頭後更展開同居生活。

以男男CP上陣成功突圍的型男藝人王智騫（Martin）與范麒智（Kenji），近日到台灣為領銜主演的BL劇《靈魂約定》進行拍攝。

Martin與Kenji過往不時孖住出席品牌活動，不過在同劇演對手戲還是第一次，難得一起赴台開工，二人初體驗同居生活，為角色更不惜睡在同一張床，對此Kenji表示：「感覺都唔錯嘅，因為平常他會煮一些東西給我吃，然後我就負責去洗碗。」至於Martin就指Kenji在生活上一些生存技能比較依賴他，Martin更指：「佢（Kenji）平時做事比較慢吞吞，我就比較急，所以我成日都要喺旁邊不斷催促佢。」

今次在劇中，二人飾演一對大學情侶，有親嘴親熱戲和床戲。

為裸露勤做Gym

提到今次在劇中，二人飾演一對大學情侶，畫面上除了親嘴親熱戲，亦會有床戲，對他們而言感覺嘅新鮮，而且又大挑戰，難怪Martin指：「其實今次喺劇中有海量嘅裸露鏡頭，所以唔駛開工嘅時候，我哋大家都好努力咁做Gym，期待以最fit身型上陣。」

他們認為咀戲不太尷尬。

至於問到二人最尷尬的戲份可會是咀戲？他們認為咀戲並不是最尷尬，Martin表示：「我哋玩遊戲都有咀過，唔會太尷尬，反而有啲鬧交戲、感情對話，仲尷尬，因為我哋平時對話好少會咁deep talk。」