陳敏兒被爆是「浪漫主義姐」　憶為智叔按摩舒緩病痛煎熬眼濕濕

資深演員廖啟智（智叔）因胃癌離世3年，遺孀陳敏兒對亡夫的思念沒有半點減退，上月11日是兩人的結婚紀念日，陳敏兒在社交網發文分享當年雙11成婚的意義，「當年特意挑這個日子，取其1生1世，1雙1對的意義。 」陳敏兒又指這個日子也反映了對婚姻美好的憧憬，但亦感嘆婚姻終點是分離，而這亦是必需經歷，勸大家要活在當下，該做/該說的都不要錯過。而日前，陳敏兒又應邀亮相由好友蘭茜和謝寧主持的網上頻道節目，三人邊品茶邊暢談旅行趣事和獨處時喜歡做的事情，期間陳敏兒被爆有個花名叫「浪漫主義姐」，其中一個「浪漫」舉動可以說是當年智叔受病痛折磨時，她為對方去學手部按摩舒緩痛楚，陳敏兒憶述這段經歷時，也不禁感觸眼濕濕。

陳敏兒應邀亮相由好友蘭茜和謝寧主持的網上頻道節目。（Youtube截圖）

陳敏兒被爆有個花名叫「浪漫主義姐」，因為平時做很多事情都很浪漫，例如會去看日出、日落。（Youtube截圖）

節目中，陳敏兒講到現時每個月定期都會開辦手部按摩班，而她最初接觸手部按摩，都是因為智叔。陳敏兒透露3年前智叔患上胃癌時，雖然不痛，但身體很不舒適，更一度飽受失眠煎熬，「失眠真係好痛苦，人有病已經唔舒服，仲要晚晚都瞓唔到覺，係講緊成個禮拜。」陳敏兒直言就算醫生開了安眠藥給智叔，但仍然沒改善。

陳敏兒節目中與兩位主持邊品茶邊暢談旅行趣事和獨處時喜歡做的事情。（Youtube截圖）

分享看北極光的照片。（Youtube截圖）

這個情況令身為太太的陳敏兒，非常心痛，慶幸在那時候她認識了一位懂精油按摩的朋友，於是跟對方學習，「因為作為一個照顧者，你係寸步不離，你唔捨得離開佢半步，但我為咗學習一啲嘢可以幫忙佢，我抽咗一個多鐘頭走去朋友嘅工作室上堂。」陳敏兒當時學完之後便即趕回醫院為智叔按摩，由於剛學會不純熟，她邊看筆記邊按，「我同佢按咗唔夠3分鐘，我就聽到佢打鼻鼾，好開心，可以換嚟一覺好瞓，真係攞錢都換唔到一個鼻鼾聲。」

節目中，陳敏兒也談及智叔患病時，她為對方去學手部按摩，為對方舒緩痛楚。

陳敏兒稱最初接觸手部按摩，是因為智叔患上癌症。（YouTube截圖）

陳敏兒回想當時智叔飽受失眠煎熬，很心痛。（Youtube截圖）

後來，陳敏兒立志要學好這門學問，她說有腦神經科學家研究指出，原來透過皮膚間的接觸，可以令腦內分秘一種腦內啡和催產素，催產素有另一名稱叫「愛情荷爾蒙」，分泌出來就會有一種被愛和放鬆的感覺。陳敏兒續指當日她為智叔按摩，除讓丈夫能睡得好覺外，看到對方的面容，正在生病，而且離世的日子也近，但仍然看到對方面上幸福的表情，「正正因為這個按摩，腦裡面分秘好多催產素，令佢無咁辛苦、無咁痛，同埋佢感到被愛。當要面對生離死別嘅時候，無嘢緊要得過知道自己被愛、又可以去愛，呢啲就可以大大減低生離死別嘅遺憾。」

陳敏兒特意去學手部按摩。（Youtube截圖）

成功幫助智叔入睡。（Youtube截圖）

陳敏兒透露曾有學員跟她說與媽咪的關係不是很親密，加上媽咪患病心情也不好，但為病母按摩後，看到媽咪整個表情放鬆下來，過往想說而不敢說的例如「我愛你」也能說了，令陳敏兒感動不已：「短短一、兩星期，每日都係咁樣按摩，增加佢哋嘅親密關係，讓走嘅無遺憾，在世嘅都無遺憾。我覺得真係功德無量，因為我自己都係親身經歷。」

蘭茜也被陳敏兒的說話所感動。（YouTube截圖）

陳敏兒講到眼濕濕。（YouTube截圖）

陳敏兒經歷三次痛失摯愛的沉重打擊，30歲那年面對父親突然離世；2006年，幼子廖文諾因血癌離世，令她受盡喪子之痛；到3年前智叔因病離世。經歷令陳敏兒有所領悟，現時她主力推廣生死教育，希望自己離世前，可以處理好一些糾結、心結和人與人之間的關係，不要讓自己留下遺憾。