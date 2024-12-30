陳敏兒被爆是「浪漫主義姐」 憶為智叔按摩舒緩病痛煎熬眼濕濕
資深演員廖啟智（智叔）因胃癌離世3年，遺孀陳敏兒對亡夫的思念沒有半點減退，上月11日是兩人的結婚紀念日，陳敏兒在社交網發文分享當年雙11成婚的意義，「當年特意挑這個日子，取其1生1世，1雙1對的意義。 」陳敏兒又指這個日子也反映了對婚姻美好的憧憬，但亦感嘆婚姻終點是分離，而這亦是必需經歷，勸大家要活在當下，該做/該說的都不要錯過。而日前，陳敏兒又應邀亮相由好友蘭茜和謝寧主持的網上頻道節目，三人邊品茶邊暢談旅行趣事和獨處時喜歡做的事情，期間陳敏兒被爆有個花名叫「浪漫主義姐」，其中一個「浪漫」舉動可以說是當年智叔受病痛折磨時，她為對方去學手部按摩舒緩痛楚，陳敏兒憶述這段經歷時，也不禁感觸眼濕濕。
節目中，陳敏兒講到現時每個月定期都會開辦手部按摩班，而她最初接觸手部按摩，都是因為智叔。陳敏兒透露3年前智叔患上胃癌時，雖然不痛，但身體很不舒適，更一度飽受失眠煎熬，「失眠真係好痛苦，人有病已經唔舒服，仲要晚晚都瞓唔到覺，係講緊成個禮拜。」陳敏兒直言就算醫生開了安眠藥給智叔，但仍然沒改善。
這個情況令身為太太的陳敏兒，非常心痛，慶幸在那時候她認識了一位懂精油按摩的朋友，於是跟對方學習，「因為作為一個照顧者，你係寸步不離，你唔捨得離開佢半步，但我為咗學習一啲嘢可以幫忙佢，我抽咗一個多鐘頭走去朋友嘅工作室上堂。」陳敏兒當時學完之後便即趕回醫院為智叔按摩，由於剛學會不純熟，她邊看筆記邊按，「我同佢按咗唔夠3分鐘，我就聽到佢打鼻鼾，好開心，可以換嚟一覺好瞓，真係攞錢都換唔到一個鼻鼾聲。」
後來，陳敏兒立志要學好這門學問，她說有腦神經科學家研究指出，原來透過皮膚間的接觸，可以令腦內分秘一種腦內啡和催產素，催產素有另一名稱叫「愛情荷爾蒙」，分泌出來就會有一種被愛和放鬆的感覺。陳敏兒續指當日她為智叔按摩，除讓丈夫能睡得好覺外，看到對方的面容，正在生病，而且離世的日子也近，但仍然看到對方面上幸福的表情，「正正因為這個按摩，腦裡面分秘好多催產素，令佢無咁辛苦、無咁痛，同埋佢感到被愛。當要面對生離死別嘅時候，無嘢緊要得過知道自己被愛、又可以去愛，呢啲就可以大大減低生離死別嘅遺憾。」
陳敏兒透露曾有學員跟她說與媽咪的關係不是很親密，加上媽咪患病心情也不好，但為病母按摩後，看到媽咪整個表情放鬆下來，過往想說而不敢說的例如「我愛你」也能說了，令陳敏兒感動不已：「短短一、兩星期，每日都係咁樣按摩，增加佢哋嘅親密關係，讓走嘅無遺憾，在世嘅都無遺憾。我覺得真係功德無量，因為我自己都係親身經歷。」
陳敏兒經歷三次痛失摯愛的沉重打擊，30歲那年面對父親突然離世；2006年，幼子廖文諾因血癌離世，令她受盡喪子之痛；到3年前智叔因病離世。經歷令陳敏兒有所領悟，現時她主力推廣生死教育，希望自己離世前，可以處理好一些糾結、心結和人與人之間的關係，不要讓自己留下遺憾。