泰星Nam孖澳門藝人小瑜拍攝首部跨國GL劇　多對CP更瘋魔全球

近期泰國的GL女同性戀劇集瘋魔全球，不少對CP更因劇集而在世界多個地方舉辦粉絲會。曾因微電影《不日上釣》（由香港文恩澄執導）在香港影視界斬獲殊榮的小瑜Alpeo，在全新微劇《心弦隱動》（The Hidden Melody）中與泰國新星Nam（Jutamas Wangsawat）攜手共演。這部作品不僅是小瑜藝術生涯中的又一次飛躍，更是中泰文化交流的一次璀璨綻放，將光影與故事交織成一幅令人心動的畫卷。

曾因微電影《不日上釣》（由香港文恩澄執導）在香港影視界斬獲殊榮的小瑜Alpeo，在全新微劇《心弦隱動》（The Hidden Melody）中與泰國新星Nam（Jutamas Wangsawat）攜手共演。(公關提供)

小瑜以其獨特TB外型魅影響了無數影迷，而在過去的十年中，她始終心存謙遜，自我懷疑能否真正適應演員這一角色。傳言一時，風雲變幻；然而，時光荏苒，2024年，小瑜決心再度重返鏡頭，成為帶領主演，這一切的啓程源於她一次心血來潮的嘗試。原本打算拍攝MV的小瑜，意外邂逅了由美國導演朋友提供的劇本，故事的新穎與趣味深深吸引了她，激發了她將這個精彩故事呈現給世界的堅定決心。

小瑜以其獨特TB外型魅影響了無數影迷，而在過去的十年中，她始終心存謙遜，自我懷疑能否真正適應演員這一角色。(公關提供)

在選角的旅途中，小瑜始終追求新鮮感與神秘感的完美融合。而更令人稱奇的是，小瑜與Nam在拍攝首日才真正相見，這種初次邂逅的新鮮感為劇集注入了一劑珍貴的真實感。兩位來自不同文化背景的女演員在鏡頭前的默契配合，無疑將是劇集一大亮點。對於此次重返微劇領域，小瑜坦言自己感到輕微的緊張，但Nam的專業態度與幽默感立即讓她投入到拍攝中。小瑜不僅對Nam的敬業精神給予高度評價，更稱贊她在拍攝現場展現出的搞笑天賦，將整個拍攝氛圍渲染得輕鬆而愉悅。小瑜也不僅在表演上全力以赴，更親自為劇集創作了一首泰文歌曲，以更好地貼合劇中情節，展現出她多才多藝的一面。小瑜表示，如果觀眾反響熱烈，將會盡快啓動續集拍攝，來滿足粉絲的期待。

在選角的旅途中，小瑜始終追求新鮮感與神秘感的完美融合。而更令人稱奇的是，小瑜與Nam在拍攝首日才真正相見。(公關提供)

兩位來自不同文化背景的女演員在鏡頭前的默契配合，無疑將是劇集一大亮點。(公關提供)

《心弦隱動》的預告片發佈後便引發了熱烈反響，各大媒體紛紛報道，粉絲們對於小瑜和Nam的首次合作滿懷期待，希望劇中能展現更多新穎的火花，盛贊兩人如同「郎才女貌」，默契十足。此次微劇不僅是小瑜演藝生涯的一次新嘗試，也是一場跨國文化的大膽探索。它將以全新的視角和敘事方式，帶給觀眾不一樣的視覺體驗。展望未來，我們期待《心弦隱動》能夠成為中泰文化交流的橋梁，讓更多觀眾感受到這兩位才華橫溢的演員所賦予的藝術魅力。最終，希望這部作品不僅承載著她們的心血與努力，也能夠在國際舞台上綻放出耀眼的光彩。銀幕再聚，十年之約，共同期待激動人心的時刻！

《心弦隱動》的預告片發佈後便引發了熱烈反響。(公關提供)