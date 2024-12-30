Energy出道22年首登上海開個唱　無懼5度低溫勁歌熱舞暖場

「最殺唱跳男團」Energy首登上海開唱《Here I Am我在》演唱會！出道22年，Energy首次5人完整體在上海舉辦售票演唱會，2024年對Energy來說別具意義，歌迷的鼓勵、市場的迴響都讓他們感到意外且珍惜，走過台北、高雄、新加坡後，特別在年終來到上海，用這場演唱會答謝所有粉絲！

Energy霸氣上海演出 超殺唱跳震撼全場。(公關提供)

Energy暌違22年大勢回歸重返舞台。(公關提供)

不怕上海5度低溫，Energy勁歌熱舞讓全場熱血沸騰！火力全開以《Here I Am》、《無懈可擊》、《Come On》等舞曲揭開序幕。終於來到上海與粉絲們見面的Energy也揮灑汗水用盡全力演出，書偉說：「雖然外面氣溫只有6度，但你們的滿滿熱情也讓我們都燃燒起來！」接著與舞者默契舞動帶來《You Better Not Come Home》、《Ra Men Song》、《We Are Family》，讓全場滿溢愉快又鬆弛的氛圍。除了精彩的舞曲外，Energy也帶來《某年某月某一天》、《第二次愛上你》、《我們》、《分合》等情歌，首首經典首首掀起全場大合唱。這次Energy準備近20首歌，將所有熱門、經典歌曲精實濃縮於兩個半小時的演出內，作為獻給上海歌迷的2024年末禮物。

Energy用心準備近20首歌曲獻上海歌迷。(公關提供)

多首經典情歌掀全場回憶殺大合唱。(公關提供)

這次《Here I Am我在》上海演唱會除了精彩的唱跳演出外，寵粉的他們也讓350名VIP粉絲一對一合照、贈送親簽海報，更特別設置粉絲留言信箱，讓所有歌迷們寫下想說的話或心願，並在台上抽出幸運粉絲讓五人回答與分享。沒想到第一個留言就抽到上面寫著「Toro脫脫脫」，露骨的願望讓Toro發自內心地說：「我覺得我們歌迷真的長大了，小時候只會希望跟我們握手，現在長大就希望我們脫衣服！」也有粉絲分享「從MP3時代就開始聽你們的歌，感謝你們再次合體！」暌違22年的復出讓許多當年還是學生的歌迷們，就像重回到少女時代與老朋友見面、敘舊，這次有來自世界各地如溫哥華、香港、新加坡、馬來西亞、不同城市的粉絲，甚至也有因工作分處南北城市，多年未見一對姐妹，把演唱會當成過年相聚團圓，不只Energy回來了，也讓許多E家人們再度齊聚一堂。

Energy首登上海開唱完售爆棚 粉絲自製LED布條惹淚崩。(公關提供)

Toro與粉絲肚貼臉互動玩遊戲。(公關提供)

除了有別以往的粉絲留言外，這次也特地企劃「歌迷玩很大」遊戲環節，挑選兩位幸運歌迷上台玩氣球互動。遊戲王坤達為讓粉絲有更好的福利，特別在籤牌上「動手腳」，設計讓粉絲的臉頰與Toro的肚子夾氣球，有趣又荒謬的畫面讓Toro忍不住問粉絲：「支持我們這麼多年，你有想過有一天要把你的臉頰放我的肚子上嗎！」而《星期五晚上》E16蹲席捲全亞洲，除了Energy五人蹲好蹲滿外，當然也要邀請歌迷上台比賽16蹲！比賽開始前Toro出來示範，經常示範16蹲的他也為自己取新的外號：「小齊哥叫『亞洲鐵人』，那我可以叫『亞洲鐵腿』！」

阿弟獻好歌喉感動所有粉絲。(公關提供)

牛奶放送滿滿愛心 為粉絲帶來一絲暖意。(公關提供)

這次上海演出師姐丁噹也特別愛護師弟，為他們推薦並安排物理治療師讓他們有萬全的準備與保護，在演出前「肌貼」的保護，Energy也感謝丁噹讓他們無後顧之憂在台上盡力唱跳；場外也有粉絲滿滿的花籃與立牌佈置讓Energy覺得相當貼心與用心，其中牛奶好哥兒們吳克群更送來一整排花籃，表達鼎力支持！而在演唱會最後唱到經典抒情歌《不要說再見》時，歌迷展開特製巨型LED布條寫著「Energy永遠不說再見」，頓時Energy 5人眼眶滿是淚水，阿弟也感性地說：「往往演出時都只在飯店跟場館，沒什麼機會和時間能看到當地風景。但我想上海最美的風景，就是在現場的你們。」首次來到上海開演唱會的Energy感受到歌迷的支持與應援相當感動，最終5人再也止不住淚水，台上、台下的雙向奔赴哭成一片令人動容。

Toro、書偉勁歌熱舞不怕5度低溫燃燒全場。(公關提供)

演唱會的最後，Energy也分享：「讓我們一起繼續寫青春，不再寫分合」，更希望之後能在世界各地、各城市唱歌給大家聽，目前海外巡演正計劃展開中，期待與世界各地的E家人們見面。上海演唱會結束後，Energy也馬不停蹄地準備著臺北最嗨新年城跨年演出，這次將與大家一同在台北倒數，也將有特別設計的橋段要獻給大家，一起迎接2025年。