《東張西望》繼續穩踞上周收視冠軍　《中年好聲音3》週日稱冠

無綫公布翡翠台上周（23日至29日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》最高收視22.8點（148萬觀眾），比上周最高收視22.6點（146萬觀眾），上升了0.2點，續踞上周收視首位；《中年好聲音3》最高收視20.4 點（132萬觀眾），比上周最高收視19.8點（128萬觀眾），上升了0.6點，週日稱冠 。

《東張西望》最高收視22.8點，續踞上周收視首位。(節目截圖)

翡翠台上周一至五晚節目收視如下，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.0點（130萬觀眾），比上同最高收視20.4點（133萬觀眾），下跌了0.4點；陳家樂、陳曉華主演奇情查案劇《異空感應》最高收視19.5點（127萬觀眾），比上周19.8點（128萬觀眾），下跌了0.3點；外購古裝劇《說英雄誰是英雄》最高收視14.1點（91萬觀眾），比上同最高收視14.7點（96萬觀眾），下跌了0.6點。

《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.0點。(《愛回家之開心速遞》劇照）

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的旅遊節目《德國潮什麼》最高收視10.4點（68萬觀眾），比上周同期節目《一個香港‧十種玩法 過節篇》最高收視11.5點（75萬觀眾），下跌了0.9點。

《一個香港‧十種玩法 過節篇》

周六晚 《聲生不息‧大灣區季》最高收視17.2點（112萬觀眾），比上周最高收視15.8點（102萬觀眾），上升了1.4點；《澳門戶外表演區預熱音樂會》最高收視13.2點（86萬觀眾），比上周同期節目《戀上西沙》最高收視11.4點（74萬觀眾），上升了1.8點。

《聲生不息‧大灣區季》最高收視17.2點（112萬觀眾）。(影片截圖)

周日晚播映《中年好聲音3》35位選手分為7組團戰，最高收視20.4點（132萬觀眾），比上周最高19.8點（128萬觀眾），上升了0.6點，週日稱冠；《不可能任務》最高收視14.1點（91萬觀眾），比上周最高收視13.8點（89萬觀眾），上升了0.3點。