港姐冠軍酒店自拍透Bra無下裝惹人遐想　曾拍水著寫真撞樣李嘉欣

應屆香港小姐冠軍倪樂琳，參選以來被冠以「翻版李嘉欣」稱號，顏值獲得肯定，當選後不乏工作機會，早前更有份擔任《萬千星輝賀台慶2024》司儀之一，雖然有很大進步空間，但表現尚算淡定。而最近，倪樂琳又獲安排到內地拍攝飲食節目，在三甲佳麗中率先跑出。

倪樂琳是《2024年度香港小姐競選》冠軍。（資料圖片）

倪樂琳早前有份擔任《萬千星輝賀台慶2024》司儀。（IG@ellyncyy）

倪樂琳近日與李家鼎和林正峰在內地拍攝飲食節目，首次主持節目的她，心情興奮地在社交平台寫道：「Hello湛江，第一次主持節目，成就解鎖，大家到時候記得收看哦～」並分享了數張靚相，除了有多張街拍靚相外，當中一張在酒店房間裡的自拍照，吸睛程度更是爆燈。

倪樂琳近日與李家鼎和林正峰在內地拍攝飲食節目。（小紅書圖片）

多次被網民捕獲。（小紅書圖片）

相中，倪樂琳對住鏡子自拍，曬出甜美笑容，但都不及她的一身居家Look吸睛，身穿一件勁薄質料的白色上衣，裡面的白色Bra若隱若現，而下身則穿上貼身熱褲，並巧妙地被鏡子遮擋住，看上去猶如無下裝一樣惹人遐想，非常性感。網民留言大讚：「小姐姐好美好自然」、「今年港姐好漂亮啊」、「好靓啊」、「覺得你好耐看長得善良溫柔」、見到真人比照片更美」，成功圈粉。

倪樂琳也有在社交平台分享街拍靚相。（小紅書圖片）

首次擔任節目主持，心情興奮。（小紅書圖片）

大騷美腿。（小紅書圖片）

呢張自拍，不得了！（小紅書截圖）

倪樂琳自港姐首輪面試後，便因外貌被指似大美人李嘉欣而備受關注。雖然期間被爆曾是女團Morii Girls成員，並與藝人區明妙影過比堅尼水著寫真，及指她原本英文名叫Stella，為今次香港小姐才改名叫Ellyn，改頭換面以全新乖乖女形象參選。但倪樂琳大方回應，贏得掌聲，她說：「我影嘅都係陽光正面，好健康嘅相，唔怕會影響形象，proud to be a woman亦係今屆港姐主題，而且到時比賽都會有泳裝環節。(點解改名？) 因為Stella好普通，我驚同人撞名。」

倪樂琳 (前排中) 曾組女團影寫真。(IG圖片)

倪樂琳曾組女團影寫真。(IG圖片)

對於被封「城大校花」及被指撞樣李嘉欣，倪樂琳開心表示覺得好事，但不會因此驕傲，仍希望憑自己實力讓大家記得她：「我更加想大家唔係因為我似邊個而記住我，而係因為我係我，而記得我同欣賞我。」倪樂琳又表示最喜歡是朱千雪和麥明詩兩位師姐，因為二人當選後並沒有安於現況，而是仍不斷進修，突破自己，倪樂琳視兩位師姐是值得景仰和學習的目標。

倪樂琳有「城大李嘉欣」稱號。（資料圖片）