奔跑吧｜吳若希零偶包勁有喜感　賴慰玲獲讚女人味大爆發

TVB新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》昨晚劇情講述綜藝紅人丁仲堯（蕭正楠飾），與當紅女藝人沈洛澄（賴慰玲飾）表面上是歡氣冤家、乜都鬥餐死，但實質卻是愛火重燃的舊情人，丁仲堯背著在外國生活的太太林采琳（吳若希飾）與洛澄打得火熱。元宵前夕，采琳突然回港向老公送上「愛的驚喜」，因而令丁仲堯與洛澄陣腳大亂…



蕭正楠嘅超重油膩感，亦係尋晚笑點之一。

蕭正楠嘅超重油膩感，亦係尋晚笑點之一。

呢幕戲係搞笑多過香艷。

呢幕戲係搞笑多過香艷。

首集劇情雖然簡單，但卻迎來不少「花臣」，除了劇集一開始已有蕭正楠扮鬼扮馬在劇中拍攝不同款式廣告外，由於劇情講到三位主角初入行時因為拍攝了一個蒸餾水廣告而結緣，首集播出了以AI炮製、以三人為主角的逆齡廣告片，片段所見，三人以AI換面變年青後的樣子夠晒卡通兼有記憶點，完全符合劇集的喜劇風格，網民亦大讚有驚喜及新鮮感：「幾有誠意」、「學生Look賴慰玲好癲」。吳若希事後亦在個人社交網分享了相關片段的製作花絮：「呢個廣告好好笑，公司用AI技術，搵咗我哋10年前相，套咗落去呢條片度，WELL…呢班人，真係10年前嘅人嚟㗎！」劇組透露，相關片段是由三名演員親身上陣拍攝，再由AI換面成十年前樣子，果真相當有誠意；另賴慰玲在個人社交網公開詢問網民「想唔想（要番）無AI幫手嘅原圖」，引發網民期待。

AI回到校園時獲讚有誠意。

AI回到校園時獲讚有誠意。

AI回到校園時獲讚有誠意。

AI回到校園時獲讚有誠意。

對於無綫相隔一段時間再推出輕鬆愛情小品劇，網民普遍受落，並大讚吳若希確實有戲劇天分：「勁耐冇呢啲輕鬆愛情劇」、「笑片，幾好睇，上次《香港人在北京》吳若希都做得幾好」、「演大癲大喪的人ok呀」、「吳若希做喜劇真係幾好笑」、「上次嗰套上《東張》（註：《香港人在北京》）自己變聲，笑死」。查實昨晚吳若希可謂全方位展示喜劇及演藝天分，除了一再自毁顏值包袱扮演早已脫節的「烏搲老婆」、臨尾的自以為大限將至的淚崩戲、兩場與蕭正楠的正面交鋒戲亦笑點十足！除了有玩到著晒火的浴室調情戲，還有簡單的吃湯圓戲份，二人亦能透過一個超大湯匙引發網民熱討，吳若希的「忍笑喪啪湯圓」更成為昨晚網民熱推gif！

吳若希演起喜劇上嚟，完全冇包袱。

吳若希演起喜劇上嚟，完全冇包袱。33-39 呢啲表情，係正嘅。

吳若希呢啲表情，係正嘅。

吳若希呢啲表情，係正嘅。

吳若希呢啲表情，係正嘅。

至於另一女主角賴慰玲（阿賴），由於劇中飾演當紅女藝人，昨晚出場造型自然千嬌百媚，集有型與嬌美於一身。阿賴的新劇造型昨晚亦火速成功入屋，網民大讚升呢人母已有一段日子的阿賴女人味大爆發，並封她為「國民家姐」：「女人味爆曬出嚟」、「唔識老」、「賴慰玲幾時都咁有姐姐格，朕封佢做國民家姐」。除女人味大爆發，阿賴昨晚還大派表情包，尤其向阿蕭投放的「呷醋」及「撒嬌」表情包更是少女味十足，難怪成功俘虜網民。

賴慰玲呢個Look網民勁讚。

賴慰玲呢個look勁有星味，嘟嘴同眼神靚得嚟又可愛，可愛得嚟又精靈。