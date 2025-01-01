TVB力捧小生殺入內地開拓市場　孖霍建華黃宗澤拍劇：努力加油

備受TVB力捧的丁子朗（karl)去年參加選秀節目《亞洲超星團》雖最終未能成團出道，但贏了不少話題度，更受到不少內地網民關注，為其打入內地市場打好基礎。而近日導演彭發執導的新劇《搏憶》就舉行開鏡儀式，當中karl亦有現身，將與兩大男神霍建華、黃宗澤一起合作，可見其資源滿滿，似乎有意向內地娛圈之路進發。

丁子朗近年多了一個歌手身份。（丁子朗微博圖片）

兩大男神霍建華、黃宗澤在內地擁有高人氣，再加上前者近年刻意減產，如今回歸劇壇的動向備受關注，自然而然創下許多話題度。而該劇亦是他們二人首次合作的作品，當中有許多對手戲，據指霍建華有大量動作場面，而且與女主角闞清子有感情戲，令大家非常期待。

丁子朗備受力捧。（《搏憶》微博圖片）

劇集近日在雲南進行開鏡儀式，當中有不少主要演員出席，更可見到karl的身影，其開心地手持紅包拍照，而從公布的演員名單中可見，來自香港的演員少之又少，他能夠進組與兩大男神合作，想必公司下了不少努力，他開心地在微博發文表示：「大家期待一下吧！努力加油。」而該劇是他第二部內地作品，對上一部亦是與黃宗澤合作名為《暗戀者的救贖》。

霍建華﹑黃宗澤首次合作。（《搏憶》微博圖片﹑黃宗澤微博圖片）

據指，《搏憶》故事設定為架空背景，以緝毒警察被殺害為主軸，繼而貫穿全劇，當中展現了抽絲剝繭的調查，人性的善惡，是一部懸疑燒腦劇。

劇組名單。（微博圖片）